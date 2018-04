Nové diaľnice mieria na juh, odsúva sa Prešov

V tomto roku do cestnej siete nepribudne žiadny nový úsek diaľnice alebo rýchlostnej cesty. Štát plánuje vyhlásiť súťaže na výstavbu ďalších štyroch úsekov, ktoré sa pridajú k jednému tendru vyhlásenému vo februári. Vyhlásenie súťaže na druhú etapu severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 sa však odsúva na budúci rok.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce v tomto roku vyhlásiť súťaž na výstavbu polovičného profilu úseku rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška s dĺžkou 14,1 kilometra. Na rýchlostnej ceste R2 pribudne aj 9,15 kilometra dlhý úsek Kriváň – Mýtna. Na nadväzujúci úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce bol tender vyhlásený vo februári tohto roka.

Posledným úsekom postaveným z eurofondov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra bude 21,25-kilometrová štvorprúdovka okolo Košíc v úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, ktorá dokončí obchvat krajského mesta. Diaľničiari chcú v tomto roku rozbehnúť aj desiatku súťaží na projektové dokumentácie. V minulom roku boli vyhlásené súťaže na úseky R3 Tvrdošín – Nižná a prvú etapu severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4. Podľa generálneho riaditeľa NDS Jána Ďurišina sa do tendra na R3 Tvrdošín – Nižná prihlásilo trinásť uchádzačov.

Zelená pre Bratislavu, oranžová Ružomberku

Tendre sa majú rozbehnúť aj na úsek pri Bratislave. Konkrétne na rozšírenie diaľnice D1 medzi Bratislavou a rozostavanou križovatkou Triblavina. Po celom Slovensku zároveň ostáva rozostavaných sedem stavieb, z ktorých sú dve problematické, a práce na ich dokončení sú pozastavené.

Posúva sa opätovný začiatok razenia tunela Čebrať pri Ružomberku. Podľa pôvodných plánov mala záverečná správa posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) nadobudnúť právoplatnosť v apríli tohto roku. „Dvaja ľudia podali doslova v minúte dvanástej rozklad. NDS má za to, že ide o špekulatívne konanie,“ povedal na tlačovej konferencii generálny riaditeľ diaľničiarov Ján Ďurišin. Diaľničiari tvrdia, že požiadavky zo strany miestnych obyvateľov dostatočne zapracovali do projektu. „Myslíme si, že sme ich zapracovali, preto nás veľmi prekvapilo, že sa tie isté námietky objavili znovu," doplnil investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek.

Podľa jeho slov je rozklad podaný proti veciam, s ktorými sa už EIA vyrovnala, preto očakáva jeho zamietnutie. Začiatok raziacich prác to však oddiali o dva až tri mesiace. Napriek tomu by však dostavba úseku D1 Hubová – Ivachnová mala byť reálna do konca roka 2022. Výstavbu pozastavil zosuv pri západnom portáli tunela Čebrať, kvôli ktorému bude tunel o 1,6 kilometra dlhší. Pôvodne mal byť úsek hotový už v roku 2017.

Pozastavená výstavba je aj v prípade križovatky Triblavina na diaľnici D1, ktorá mala byť podľa pôvodných plánov hotová v apríli minulého roku. Došlo k zmene koncepcie križovatky. Namiesto šesťprúdového usporiadania diaľnice s dvojicou jednosmerných dvojprúdových súbežných ciest, tzv. kolektorov, vznikne osemprúdová diaľnica bez kolektorov. Diaľničiari začiatkom tohto mesiaca získali rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením, ktoré po nadobudnutí právoplatnosti dovolí opätovne rozbehnúť výstavbu. Občianske združenie Triblavina, ktoré bojuje za výstavbu križovatky s kolektormi, pre denník Pravda uviedlo, že proti rozhodnutiu podá rozklad, čo tiež spôsobí ďalší odklad dostavby.

O rok sa Žilina obíde z juhu

Do finále sa však blíži výstavba úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, ktorý vytvorí čiastočný južný obchvat Žiliny. Zmluvne má byť jeho výstavba ukončená v októbri toho roka. Nakoniec však prvé autá po štvorprúdovke prejdú až v máji budúceho roka. Vtedy má byť hotová aj križovatka Lietavská Lúčka, ktorá je súčasťou nadväzujúceho úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala spolu s diaľničným privádzačom. Tender na jeho výstavbu diaľničiari spustili až v minulom roku. Na daný úsek by mal otvorením v roku 2020 nadviazať úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové.

Na D1 sa aktuálne stavia aj čiastočný obchvat Košíc Budimír – Bidovce, ktorý má byť hotový v roku 2019. Oficiálne je rozostavaný aj juhozápadný obchvat Prešova v úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh s očakávaným dokončením v roku 2021.