Pre poistnú daň sa vo vláde iskrí

Patrí sem napríklad poistenie domácnosti, hypotéky či úveru alebo úrazové či cestovné poistenie. Výnimku dostalo len poistenie motorových vozidiel (PZP), pre ktoré má platiť doterajší 8-percentný odvod.

Ministerstvo financií po ostrej kritike pôvodného návrhu vyňalo zo zdanenia životné poistky. V pondelok predložil minister financií nový návrh na zasadnutie tripartity. No ani pozmenená verzia neprešla. Na rokovanie vlády tak pôjde s rozporom.

„Zdá sa, že čo sa týka dane z poistenia, sú také rozdiely, ktoré nie sú v tejto chvíli prekonateľné," povedal po rokovaní minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Návrh si vyslúžil kritiku od jeho rezortu aj v pôvodnej verzii. Zavedením novej dane by sa poistky mohli stať pre chudobnejšie skupiny obyvateľstva nedostupné.

Aká bude sadzba dane z poistiek: Poistná daň sa bude týkať len neživotného poistenia okrem povinného zmluvného poistenia (PZP).

len neživotného poistenia okrem povinného zmluvného poistenia (PZP). Sadzba poistnej dane bude pre všetky kategórie rovnaká vo výške 8 percent.

bude pre všetky kategórie rovnaká vo výške 8 percent. Pre PZP zostane zachovaný 8-percentný poistný odvod.

zachovaný 8-percentný poistný odvod. Zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. Daň je splatná do konca nasledujúceho mesiaca.

Daň je splatná do konca nasledujúceho mesiaca. Novela má platiť od 1. októbra tohto roka. ZDROJ: Návrh zákona o dani z poistenia

Výhrady k zavedeniu novej dane mali aj zástupcovia zamestnávateľov. "Vnímame to ako ďalšie náklady, ktoré sa budú účtovať, samozrejme zvýšením poistného zo strany poisťovní, všetkým zodpovedným, ktorí sa poisťujú,“ povedal viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka. Meniť aktuálne platný poplatok nie je podľa neho potrebné. S pozmeneným návrhom nesúhlasí ani Slovenská asociácia poisťovní – vznikne podľa nej legislatívny chaos. Asociácii sa nepozdáva ani retroaktivita, ktorá v zmenenej verzii zostala a tak má platiť aj na staré zmluvy.

Minister financií Peter Kažimír obhajuje zákon tým, že poisťovne, ktoré bojujú o klientov, novú daň nepremietnu do svojich produktov. „Samozrejme, poisťovne nechcú platiť. Tie poisťovne, ktoré budú chcieť bojovať o klienta, sa budú snažiť nepreniesť daň do cien poistenia,“ povedal. To, ako sa zákon premietne do cien poistiek, závisí od konkurencie na trhu, dodal minister. Podľa neho to bude pol na pol. Hore by mohli ísť produkty kapitálovo slabších poisťovní, alebo tých so slabším postavením na trhu.

Nová daň nahradí v súčasnosti platný poistný odvod, poisťovne tak podľa rezortu financií nemusia zvyšovať poistné pri všetkých zmluvách. Doterajší 8-percentný odvod platil len na nové zmluvy a 8-percentná daň by zasiahla aj staršie poistky. Tripartita neodobrila ani novelu zákona o poisťovníctve ministerstva financií. Tá má regulovať odmeny finančných sprostredkovateľov.