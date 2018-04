Benzín a nafta do leta nezlacnejú

Minulý týždeň však ceny 95-oktánového benzínu poskočili ešte vyššie – dostali sa tak takmer na 1,36 eura za liter. Nafta sa tiež priblížila k cenám z prvého mesiaca tohto roka.

Prípadné zavedenie sankcií na Irán má potenciál zvýšiť ceny ropy, čo obchodníci využívajú na najväčšie špekulatívne nákupy v histórii. analytik TRIM Broker Ronald Ižip

Výraznejšia zmena sa nedá očakávať ani v najbližších mesiacoch. Benzín i nafta by mali podľa analytika spoločnosti Finlord Borisa Tomčiaka až do leta postupne mierne dražieť. „Do konca apríla očakávame zvýšenie priemerných cien o 2 až 3 centy. Do leta by sa priemerné ceny mali zvýšiť o približne päť centov na liter,“ hovorí Tomčiak. Palivá ťahá hore drahá ropa. Tá podľa Tomčiaka bude v najbližších týždňoch ďalej dražieť smerom k 75 dolárom za barel. „Počiatkom leta je možné i zvýšenie cien na 80 dolárov,“ hovorí Tomčiak. Dôvodom je postupné zmenšovanie prebytku ropy na trhu a rast aktivity špekulantov, dodáva.

Vplyv Sýrie na ceny

Ceny ropy sa uplynulý týždeň dostali až nad 72 dolárov za barel. Naposledy sa na takejto hladine pohybovali pred štyrmi rokmi. Ceny ropy vystrelili hore minulú stredu po prvých vyhláseniach amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že USA chystajú odvetu za chemický útok v Sýrii. „Udalosti v Sýrii vytvárajú geopolitické riziko. Keby konflikt prerástol do väčších rozmerov, tak by to mohlo významnejšie potlačiť cenu ropy nahor, hovorí Tomčiak. Momentálne však s takýmto vývojom neráta.

Pritom ešte vo februári to vyzeralo, že sa vývoj otáča a motoristi sa dočkajú zlacňovania. Ceny benzínu a nafty by podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa mohlo stlačiť až predpokladané jesenné zlacnenie ropy. „Najneskôr po lete predpokladám pokles smerom k 60-, 65-dolárovej hranici, keď sa trh opäť vybalansuje pri vyššej americkej bridlicovej produkcii,“ hovorí Pánis. Pred letom však očakáva skôr zvyšovanie cien. Aktuálne je trh s ropou podľa Pánisa v miernom deficite. „Prispieva k tomu aj pokles ťažby vo Venezuele pre politické turbulencie,“ hovorí. Krajina tak ťaží menej, ako jej dovoľujú limity dohodnuté ropným kartelom OPEC.

„Po tom, ako pred dvoma týždňami zažila cena ropy prudký pokles, minulý týždeň zažila najväčší rast za viac ako rok,“ hovorí analytik TRIM Broker Ronald Ižip. Ešte pred necelými dvoma týždňami sa barel ropy pohyboval na niečo vyše 66 dolárov za barel. Ku koncu minulého týždňa však čierna komodita oproti tomu zdražela približne o šesť dolárov na barel.

Utíchajúci colný spor a Iránska rozbuška

Za zdražovaním však nie je podľa Ižipa len Sýria, nestabilný je totiž celý Blízky východ. Potýčky majú medzi sebou aj Irán či Palestína s Izraelom, no i Saudská Arábia a Jemen. „Prípadné zavedenie sankcií na Irán má potenciál zvýšiť ceny ropy, čo obchodníci využívajú na najväčšie špekulatívne nákupy v histórii,“ hovorí Ižip. Ropa tak rastie na svoje takmer 4-ročné maximá, vysvetľuje. Hore ju tlačí aj pokles zásob krajín kartelu OPEC.

Na ceny zatlačilo minulý týždeň aj čiastočné zmiernenie napätia medzi USA a Čínou. „Trhy začali veriť, že ku skutočnému zavedeniu ciel nedôjde a Washington a Peking si nakoniec sadnú za rokovací stôl,“ hovorí analytička Poštovej banky Lucia Dovalová. Obavy z eskalujúcej obchodnej vojny totiž ťahali podľa nej nadol nielen dolár, ale aj ropu, ktorá je denominovaná v dolároch.

Ceny čierneho zlata ťahá nahor veľmi slušný rast svetovej ekonomiky, vysvetľuje Dovalová. Skresať by ich tak mohla recesia. Tú niektorí analytici očakávajú do dvoch rokov. Ropa by sa následne mohla opäť dostať na úrovne z minuloročného leta, keď sa pohybovala aj pod hranicou 50 dolárov za barel. „Veľa však bude závisieť aj od toho, ako bude kartel OPEC dodržiavať dohodu o obmedzení produkcie ropy a či sa dohodne aj na ďalšom predĺžení,“ hovorí Dovalová. To aktuálne platí do konca roku 2018.

Opačný vplyv majú na ceny hlavne americkí bridlicoví ťažiari, ktorí rovnako ako v predchádzajúcich mesiacoch využili vyššie ceny na zvýšenie svojej produkcie. Za posledný týždeň totiž stúpol počet prieskumných vrtov na ťažbu ropy a zemného plynu v USA o desať na 1¤003 vrtov. Ešte pred rokom ich bolo takmer o dve stovky menej. Americká ťažba je aktuálne vysoká, čo tlačí cenu ropy nadol.