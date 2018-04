Ak nám nepridáte, budeme štrajkovať, znie z fabrík

Oficiálne štatistiky síce hovoria, že priemerná hrubá mzda v krajine sa prehupla cez tisíc eur mesačne, nie všade je to však tak. Nízke mzdy majú operátori výroby nielen v hladových dolinách Slovenska, ale aj v niektorých regiónoch s rekordne nízkou zamestnanosťou. V čoraz viac fabrikách preto rastie nespokojnosť a domácu ekonomiku môžu už v najbližších mesiacoch zasiahnuť vlny štrajkov.

„U nás ľudia za pásom v čistom bežne zarobia 650 až 700 eur za mesiac,“ povedal šéf odborov v automobilke PSA Peugeot Citroën Slovakia František Gajdoš. V Trnave je pritom aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni dvoch percent a z miestneho úradu práce môže do zamestnania nastúpiť „len“ 1¤379 ľudí. „Lenže náš štát umožnil automobilke prijímať aj Srbov a Ukrajincov. No ani pre ľudí žijúcich mimo Európskej únie nie sú súčasné platy nijakým ternom. Aj oni odchádzajú preč a výsledkom je obrovská fluktuácia. My pritom dnes nenabiehame na nové modely a v prípade vyšších miezd by podnik nemal žiadne problémy s nedostatkom ľudí,“ dodal Gajdoš.

Keďže počas štrajku zamestnancom neprináleží mzda a ohrozené je aj vyplácanie bonusov naviazaných na produkciu, už po jednom dni štrajku by zamestnanci prišli o viac peňazí, než tvorí ročný rozdiel medzi oboma ponukami. riaditeľ ľudských zdrojov Kia Motors Slovakia Anton Ondrej

Vláda umožnila v nevyhnutných prípadoch prijímať ľudí z tretích krajín s podmienkou, že nebudú pracovať za nižšie mzdy ako Slováci. Lenže to brzdí aktuálnu snahu odborov o platový rast.

Podľa automobilky je priemerná hrubá mzda v PSA Peugeot Citroën Slovakia približne 1¤465 eur za mesiac. Podľa odborov za vyšším číslom stoja lepšie platy riadiacich pracovníkov, a bežní robotníci za mesiac v čistom zarobia do 700 eur.

„Práve pre nízke mzdy pracujúcich ľudí navrhujeme desaťpercentné zvyšovanie platov. No vedenie je z francúzskej centrálny tlačené do každoročného znižovania výrobných nákladov, a preto nesúhlasí s našou požiadavkou. Ak sa nedohodneme, sme v krajnom prípade pripravení ísť až do štrajku, a v tomto nás podporujú aj zamestnanci zo Srbska a Ukrajiny. Aj im totiž prídu súčasné mzdy ako nízke,“ dodal Gajdoš.

V trnavskej automobilke odborári navrhujú desaťpercentný rast platov, dohodu s vedením zatiaľ nedosiahli. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Odbory tiež upozorňujú, že v časoch krízy súhlasili so zmrazovaním platov, a dnes na revanš očakávajú razantnejšie zvyšovanie miezd. Zároveň v mnohých okolitých fabrikách pracujú aj dnes len Slováci bez cudzincov, a to práve vďaka vyšším platom.

Ziskové firmy

V pondelok o tretej poobede sa stretli podnikové odbory s vedením spoločnosti Kia Motors Slovakia. Dôvodom bolo rokovanie o tohtoročnom zvyšovaní miezd a snaha o odvrátenie hrozby štrajku. „Medzi našimi požiadavkami nie je veľký rozdiel. Napriek tomu sa nám s vedením podniku nepodarilo nájsť prijateľný kompromis a museli sme vyhlásiť štrajkovú pohotovosť,“ priblížil šéf odborov v Kia Motors Slovakia Miroslav Chládek. Ten pre zamestnancov žiada priemerné zvýšenie tarifných platov o 84 eur a podnik podľa Chládka navrhol rast o 70 eur.

Podľa riaditeľa ľudských zdrojov Kia Motors Slovakia Antona Ondreja je rozdiel ešte menší a automobilka ponúka dlhodobým zamestnancom rast o 107 eur a odbory žiadajú 117 eur. Firma zároveň zamestnancov upozorňuje, že prípadný štrajk im nakoniec prinesie nižšie mzdy. „Keďže počas neho zamestnancom neprináleží mzda a ohrozené je aj vyplácanie bonusov naviazaných na produkciu, už po jednom dni štrajku by zamestnanci prišli o viac peňazí, než tvorí ročný rozdiel medzi oboma ponukami,“ uviedol Ondrej.

Hroziacich finančných strát sú si vedomé aj odbory. „Ak pôjdeme do štrajku, určite budeme žiadať viac ako dnes, a takto vykompenzujeme prípadné straty zamestnancov,“ reagoval Chládek. V slovenskej ekonomike patrí Kia Motors Slovakia dlhé roky k top ziskovým firmám. Obrat spoločnosti za posledných osem rokov stúpol o 3,9 miliardy eur. Konkrétne v roku 2009 bol obrat žilinskej automobilky 1,7 miliardy eur a v roku 2016 až 5,6 miliardy eur. Zároveň v roku 2016 dosiahol čistý zisk Kia Motors Slovakia takmer 214 miliónov eur.

Úspech povzbudí ďalších

Na to, ako dopadnú rokovania v automobilkách, čakajú zamestnanci mnohých subdodávateľov. „Prípadný úspech určite aj našich zamestnancov povzbudí v snahe dohodnúť si vyšší rast miezd. My aktuálne navrhujeme rast miezd o 127 eur v hrubom a zamestnávateľ ponúkol 67 eur. Naše ponuky sa teda ani len nepribližujú, a ak to bude nutné, nevylučujeme v súlade so zákonom vyhlásenie štrajkovej pohotovosti aj samotného štrajku,“ vyhlásil šéf odborov v Mobis Slovakia Daniel Šimák. Bojovať o rast miezd musia aj ľudia pracujúci v nedostatkových profesiách vodičov autobusov.

Takzvaný kolektívny spor aktuálne prebieha v nitrianskej Arrive. „Rokovania sme otvorili návrhom na zvýšenie tarifných platov o 4,54 eura a desaťpercentným nárastom variabilnej zložky mzdy. Počas rokovaní sme urobili kompromis a aktuálne navrhujeme zvýšenie tarifných platov o 4,15 eura a štrnásťpercentný rast variabilnej mzdy,“ povedal šéf odborov v nitrianskej Arrive Michal Ďuriš. Ešte minulý rok v lete pritom v Nitre nemali dostatok šoférov mestskej hromadnej dopravy a v podniku museli začať pracovať aj vodiči z Ukrajiny.

V praxi viaceré domáce firmy ani nedostatok ľudí nedotlačil k razantnejšiemu zvyšovaniu miezd. Ako dosiahnuť vyššie platy, ukázali pár týždňov dozadu odborári v českej automobilke Škoda. Tí najprv vypovedali mimoriadne zmeny, a firma v snahe odvrátiť problémy s výrobou nakoniec súhlasila so zvýšením tarifných platov o 12 percent a okrem toho o ďalších 12 percent vzrástlo osobné hodnotenie zamestnancov. V optimálnom prípade mzdy robotníkov vzrastú až o dvadsať percent.

Priemerná mzda tarifného zamestnanca bola v roku 2017 v českej Škode Auto 45 385 českých korún (1 820 eur), čo bolo približne na úrovni platov v bratislavskom Volkswagene, kde mzdy patria spomedzi fabrík k najvyšším na Slovensku. Ich ďalší rast si vlani v Bratislave odborári VW zaistili práve štrajkom.