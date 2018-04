Číňania v Košiciach možno Američanov nevytlačia

Čínska strana pred rokom ohlasovala, že na rad príde kúpa U.S. Steel Košice od amerického investora. Kupcom mal byť čínsky He Steel Group. Teraz však používa už zmierlivejší tón. „Stále rokujeme s americkými majiteľmi o možnej kúpe U.S. Steel Košice. Ak sa obchod nakoniec neuskutoční, určite to nebude pre čínsky nezáujem. Na Slovensku totiž chceme vybudovať vstupnú bránu pre čínsky oceliarsky priemysel,“ povedal pre médiá čínsky veľvyslanec na Slovensku Lin Lin. Kameňom úrazu pri zrealizovaní obchodu môže byť vysoká cena požadovaná americkými majiteľmi. Po pár ťažkých rokoch sa totiž košické oceliarne opäť stávajú top ziskovým podnikom, ktorý len za rok 2016 vykázal zisk 271 miliónov eur. Zároveň európsky oceliarsky priemysel aktuálne čakajú dobré roky pre súčasný ekonomický rast na starom kontinente.

Ešte pred rokom, naopak, nízke ceny ocele a snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby sa domáci investori vrátili do USA, naznačovali, že Američania košické oceliarne predajú. Podľa neoficiálnych informácií sa cena odhadovala na 1,4 miliardy eur. Košická fabrika akékoľvek rokovania s Číňanmi opakovane označovala za špekulácie, ale Číňania sa pred rokom vyjadrili jasne. Vtedajší chargé d'affaires Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Qian Zhou v apríli 2017 pre denník Pravda na otázku o najbližšej veľkej investícii čínskych firiem na Slovensku povedal: „Najbližšia bude práve U.S. Steel.“

Čínsky He Steel Group by mohol najväčšiu slovenskú oceliareň využiť ako obchodnú bránu do Európskej únie. Aktuálne totiž lacná čínska oceľ čelí na starom kontinente vysokým clám a jedinou šancou, ako dlhodobo udržať európske trhy, je spustiť výrobu priamo v Európe. Aktuálne sa Číňania spomínajú aj ako možný kupec ostravských železiarní, ktoré aktuálne predáva oceliarsky gigant ArcelorMittal.

V susednej Českej republike realizovala viacero investícií aj čínska skupina CEFC, ktorej majiteľa Jie Ťien-Minga začiatkom roka nečakane zatkli v Číne. Zároveň agentúra Reuters zverejnila informácie o nedostatku kapitálu CEFC. Čínska finančná skupina mala pritom záujem o kúpu polovice akcií J&T Finance Group a spomínal sa aj možný nákup stredoeurópskych televízií skupiny CME. V jej portfóliu sa nachádza napríklad televízia Markíza. Špekulovalo sa, že čínska vláda stopla podobné obrovské investície, aby získala kontrolu nad príliš veľkými kapitálovými tokmi, ktoré opúšťali Čínu, a to na úkor rozvoja domáceho priemyslu.

Čínska ekonomika za prvé tri mesiace tohto roku vzrástla o 6,8 percenta hrubého domáceho produktu. V minulosti najväčšia ázijská ekonomika bez problémov rástla aj o viac ako desať percent a postupné spomaľovanie signalizuje transformáciu z výrobnej ekonomiky na hospodárstvo zamerané na domácu spotrebu. Čína sa už dnes zaujíma o dovoz kvalitných tovarov a služieb. „V novembri bude u nás veľký veľtrh zameraný na možnosti dovozu do Číny a pozvali sme naň aj slovenských podnikateľov,“ povedal v Bratislave zástupca čínskej obchodnej delegácie Lu Xinhua. Delegácia v utorok rokovala s desiatkami slovenských podnikateľov o možnostiach vzájomného obchodu.

Z krajiny pod Tatrami sa už dnes priamo do Číny vyvážajú luxusné SUV vozidlá, rôzne automobilové súčiastky a komponenty. Približne každý desiaty v Bratislave vyrobený automobil smeruje do Pekingu a v Číne mal svetovú premiéru aj nový model Volkswagenu Touareg. Ázijskí zákazníci majú veľký záujem aj o len na Slovensku vyrábaný Porsche Cayenne, Audi Q7 a veľký úspech aj od nového Audi Q8. Z menších firiem sa v Číne dokázala napríklad presadiť spoločnosť Huhn PressTech sídliaca vo Vrábľoch. „Približne päť percent našej výroby výliskov oceľových dielov pre brzdové systémy smeruje priamo do Číny. Dnes sa nám darí presadiť hlavne vďaka tomu, že sme lacnejší aj po započítaní logistických nákladoch a pre miestnych výrobcov sú investičné náklady do výrobných technológií stále veľmi vysoké,“ povedal konateľ spoločnosti Huhn PressTech Rastislav Škulec. Ten napriek tomu ázijský trh nepovažuje za strategický. „Musíme sa na to pozerať triezvo a z dlhodobého hľadiska nás pravdepodobne vytlačia lacnejší miestni výrobcovia,“ uzavrel Škulec.