Čechom obmedzila centrálna banka hypotéky, zháňajú peniaze inak

Pri súčasných cenách je totiž pre veľkú časť obyvateľstva takmer nemožné na vlastné bývanie dosiahnuť.

Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti Fincentrum Reality medzi 224 realitnými maklérmi a 422 finančnými poradcami. Asi 66 % ľudí rieši nedostatok vlastných financií preklenovacím úverom, 22 % si požičia od rodiny alebo priateľov. Približne 8 % klientov využije nebankovú pôžičku a zvyšné 4 % zháňajú peniaze neuvedeným spôsobom, uviedol server iDNES.cz.

To, že táto situácia je relatívne častá, potvrdil aj riaditeľ spoločnosti Golem Finance Libor Ostatek. „Keď si uvedomíme, že kupujúci teraz uhrádza navyše aj daň z nadobudnutia nehnuteľnosti, nie je divu,“ povedal. Ani riaditeľa Fincentrum Reality Martina Fojtíka výsledky prieskumu neprekvapujú. „Je to obvyklé riešenie. A je to legitímne,“ dodal.

David Eim zo spoločnosti Gepard Finance, ktorá sa zaoberá poradenskými službami, upozornil na to, že obmedzenie hypoték sa, paradoxne, dotklo najviac ľudí, ktorí úspory majú, ale nechcú ich vyčerpať. „Dôvodom je fakt, že nie je rozumné, aby pre čo najmenšiu hypotéku vyluxovali svoj účet na nulu. Klientom vždy radím, aby si vzali radšej dlhšiu splatnosť a o niečo väčšiu hypotéku a svoju hotovosť si nechali na riešenie prípadných problémov niekedy v budúcnosti,“ vysvetlil Eim. Ľudia s hypotékou by podľa neho mali mať prostriedky na 4 až 6 mesiacov hradenia nákladov na domácnosť vrátane hypotéky.