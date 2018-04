Saudská Arábia podporuje nárast cien ropy na 80 až 100 USD

Saudská Arábia, ktorá je popri Rusku najväčším exportérom ropy, by chcela, aby jej ceny stúpli na 80 USD až 100 USD (64,58 až 80,72 eura) za barel (159 litrov).

To signalizuje, že Rijád sa nebude snažiť o zmenu aktuálne platnej dohody o znížení produkcie, aj keď už takmer splnila svoje pôvodné ciele.

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), Rusko a niekoľko ďalších producentov v súlade so vzájomnou dohodou od januára 2017 obmedzujú dodávky čierneho zlata, aby znížili ponuku na trhu. Platnosť dohody predĺžili do konca tohto roka, pričom stretnúť by sa mali opäť v júni, aby prehodnotili účinnosť dohody.

Cieľ dohody je už takmer splnený. OPEC chcel pôvodne znížiť zásoby ropy v priemyselných krajinách na 5-ročný priemer. Nič však aktuálne nenasvedčuje, že by Saudská Arábia alebo jej spojenci chceli ukončiť obmedzenia ťažby.

Saudská Arábia sa počas uplynulého roka v rámci OPEC vyprofilovala na jedného z hlavných podporovateľov opatrení na zvýšenie cien ropy, čo predstavuje zmenu v porovnaní s jej predchádzajúcom ťažobnou politikou. Irán, ktorý bol tradične cenovým jastrabom, chce teraz nižšie ceny než Saudská Arábia. Podľa zdrojov z odvetvia je dôvodom zmeny postoja Saudskej Arábie plánovaná privatizácia menšinového podielu v štátnom ropnom koncerne Aramco, ktorá sa má uskutočniť vstupom na burzu.

Vďaka obmedzeniu produkcie ceny ropy tento rok stúpli na 73 USD za barel, čo je najviac od novembra 2014. Saudská Arábia podľa zdrojov z odvetvia chce, aby cena čierneho zlata pokračovala vo zvyšovaní na 80 USD až 100 USD za barel.