Svet pridá, potiahne to aj našu krajinu

Svetová ekonomika bude rásť rýchlejšie, ako sa pôvodne čakalo, a profitovať z toho bude aj Slovensko. Odhaduje to v najnovšej prognóze Medzinárodný menový fond (MMF).

Fabriky by mali mať ešte viac objednávok, čo umožní ešte rýchlejšie zvyšovať platy, a to aj v rokoch 2018 a 2019. Už tento rok v mnohých podnikoch na Slovensku platy rastú aj o desať percent. Viac sa bude plniť aj slovenská štátna kasa a vláda by tak mala mať peniaze na zvažované sociálne balíčky, napríklad vyššie dôchodky či nižšie dane.

Ekonomiky po celom svete rastú vďaka pokračujúcemu tlačeniu peňazí či veľkým investíciám v USA. Väčšina ekonómov sa zároveň zhoduje v tom, že pokiaľ nepríde k vypuknutiu obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou, svet čakajú minimálne tri ekonomicky úspešné roky.

„V roku 2018 má globálna ekonomika zrýchliť na 3,9 percenta HDP a udržať si toto tempo rastu aj v strednodobom horizonte prognózy,“ uviedla Soňa Muzikářová, makroekonomická analytička Inštitútu finančnej politiky pri slovenskom rezorte financií. Rast domácej ekonomiky sa má zrýchľovať aj v roku 2019, keď dosiahne hodnotu 4,2 percenta a bude najrýchlejší v rámci krajín V4. „Pokračujúce oživenie investícií v krátkodobom horizonte by mohlo podporiť produktivitu a potenciálny rast. Zároveň vyššia ziskovosť firiem môže zvýšiť podnikové investície a najímanie pracovnej sily,“ dodala Muzikářová.

Lacné pôžičky

V domácej ekonomike pritom už dnes nezamestnanosť atakuje historické minimá. Aktuálne je miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 5,72 percenta a z úradov práce môže do zamestnania nastúpiť približne 158-tisíc Slovákov. Na Slovensku podnikajúce firmy aj pracujúci ľudia aktuálne ťažia z lacných pôžičiek poskytujúcich sa vo všetkých krajinách používajúcich euro. Aktuálne sa napríklad nové hypotéky priemerne predávajú za ročný úrok vo výške 1,64 percenta. Na porovnanie, v susednej Českej republike sú rovnaké pôžičky na vlastnú strechu nad hlavou priemerne úročné 2,46 percenta. Na druhej strane nízke úroky môžu v budúcnosti spôsobiť problémy príliš zadlženým ľuďom a už dnes má exekútora na krku takmer milión Slovákov.

MMF najviac zvýšil ekonomický rast Spojených štátov amerických a Nemecka. Nemecký rast na tento rok MMF zdvihol o 0,4 percenta a v ďalších dvoch rokoch o 0,7 a 0,5 percenta oproti očakávaniam. To by malo pocítiť aj Slovensko, pre ktoré je Nemecko najsilnejší ekonomický partner, a slovenský hospodársky rast môže pokojne presiahnuť aj päť percent, aj keď oficiálne zväčša konzervatívne prognózy to zatiaľ nepredpokladajú.

USA aktuálne profitujú z razantného zníženia firemných daní, ktoré klesli z minuloročných 35 na 20 percent. Zároveň americky prezident Donald Trump umožnil nadnárodným koncernom legálne zaplatiť nulovú daň z príjmu v prípade, ak im vyjde po uplatnení rôznych daňových výnimiek. Na porovnanie, na Slovensku firmy aktuálne platia 21-percentnú daň z príjmu.

Nie všetky signály sú optimistické

Minulý mesiac po prvý raz v tomto roku v Európskej únii klesol predaj nových automobilov. Podľa údajov Európskeho združenia automobilov sa na starom kontinente v marci tohto roku predalo 1,79 milióna motorových vozidiel. To je o 5,9 percenta menej ako v rovnakom mesiaci minulého roka, keď sa predalo 1,89 milióna nových automobilov.

V úvode tohto mesiaca zaviedli Spojené štáty americké 25-percentné clá na všetku dovážanú oceľ a 10-percentné clá na hliník. Lenže ešte pred spustením platnosti ciel výnimku dostali všetky veľké ekonomiky s výnimkou Číny. Najsilnejšia ekonomika Ázie reagovala zavedením odvetných ciel na americké bravčové mäso. Následne z oboch strán prišli vyhrážky v podobe zavádzania ďalších ciel a potom čínsky prezident Si Ťin-pching začal upokojovať situáciu. Americký prezident Donald Trump napríklad Číne dlhodobo vyčítal, že automobilky môžu na jej území vyrábať jedine vtedy, ak spolupracovali s miestnymi partnermi vlastnenými štátom. Výsledkom bolo zdieľanie technológií a následné kopírovanie nielen amerických, ale aj európskych automobilov. Čínska štátna plánovacia komisia v utorok informovala, že v tomto roku zruší obmedzenia pre firmy vyrábajúce elektromobily. Podobné obmedzenia sa pri úžitkových vozidlách zrušia v roku 2020 a osobných motorových automobiloch v roku 2022.

Očakávaný rast ekonomík

rast HDP v % zmena odhadu v %* 2018 2019 2018 2019 Svet 3,9 3,9 +0,2 +0,2 Eurozóna 2,4 2 +0,5 +0,3 USA 2,9 2,7 +0,6 +0,8 Čína 6,6 6,4 +0,1 +0,1 Rusko 1,7 1,5 +0,1 0 Nemecko 2,5 2 +0,7 +0,5 Slovensko 4 4,2 +0,3 +0,3

rozdiel medzi odhadom MMF v apríli 2018 a októbri 2017

Zdroj: MMF, IFP