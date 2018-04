NDS považuje námietky pri D1 Hubová - Ivachnová za špekulatívne

Podľa zástupcov spoločnosti doterajším požiadavkám občanov vyhoveli a do dokumentácie ich zapracovali. Informoval o tom vo štvrtok na kontrolnom dni v Ružomberku generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin.

„Verili sme, že po nadobudnutí právoplatnosti EIA začiatkom tohto mesiaca začneme stavať. Pomôžeme tak najmä občanom regiónu a motoristom. No stalo sa to, čo sme najmenej čakali. V posledný deň dvaja občania z Hrboltovej podali námietky. Začiatok prác sa tak predĺži o niekoľko mesiacov,“ dodal. Podľa jeho slov zatiaľ eurofondy na tento úsek diaľnice ohrozené nie sú. Nevylučuje, že pri ďalších obštrukciách by k ohrozeniu mohlo dôjsť.

Občania, ktorí podali námietky, nepochopili celý proces EIA a namietajú dokumenty, kde sú ich námietky už zapracované, spresnil investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek. Išlo najmä o vylúčenie stavebnej dopravy z Hrboltovej. Zhotoviteľ bude k stavbe po novom pristupovať po telese budovanej diaľnice.

Úsek D1 Hubová – Ivachnová (15 kilometrov) pri Ružomberku mal byť odovzdaný do prevádzky vlani v lete. Pre nepredvídateľné geologické podmienky počas prác pri západnom portáli Čebrať boli práce na časti úseku pozastavené, trasa sa musí zmeniť (bude kratšia o tristo metrov) a tunel bude mať namiesto pôvodných dvoch kilometrov o tisíc šesťsto metrov viac. Lehota výstavby sa tak predĺži o päť rokov predbežne do leta 2022. Zhotoviteľom úseku je združenie spoločností OHL ŽS, a. s., a Váhostav – SK. Práce sa začali v roku 2014, zmluvná cena 227,3 mil. eur bez DPH by sa z dôvodu dodatočných prác mala zvýšiť predbežne o 61 mil. eur.

Ministerstvo životného prostredia SR z dôvodu zmeny stavby vydalo koncom februára záverečné stanovisko v rámci posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA). Účinnosť malo nadobudnúť od apríla, no pre námietku sa lehota môže posunúť o dva, alebo tri mesiace. NDS predtým už vydala pokyn na mobilizáciu zhotoviteľa a realizáciu prípravných prác pred razením tunela Čebrať, právoplatnosť stanoviska EIA je však podmienkou začatia razenia v tuneli. Príprava projektovej dokumentácie by mala trvať zhruba jeden rok od právoplatnosti EIA, môže to byť však aj skôr.