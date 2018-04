Pekári žiadajú nastaviť férové podmienky v obchode

Pekárstvo je jedným z najohrozenejších odvetví na Slovensku, obchodníci tlačia ceny pekárenských výrobkov pod výrobné náklady. Pomôcť by mu mala pripravovaná novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch.

Skonštatovala to ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná počas štvrtkovej návštevy pekární Penam Slovakia, a. s. v Nitre. Novela by mala priniesť napríklad skrátenie lehoty splatnosti dodacích faktúr, elimináciu skrytých poplatkov, ale aj lepšiu kontrolu či prísnejšie sankcie. „Toto sú naozaj prvé reálne a vážne kroky k tomu, aby sme dostali tú pomoc, ktorú potrebujeme,“ povedal na margo novely manažér pekárskej divízie Penam Slovakia Vladislav Baričák.

Pekári požadujú, aby už nebol možný predaj pod výrobné náklady. Podľa country manažéra Penam Slovakia Petra Živického návrh novely zákona obsahuje pojem výrobné náklady, avšak jasne nevysvetľuje, čo všetko tieto náklady zahŕňajú, preto si chcú počkať na detailné vysvetlenie zo strany ministerstva. V branži je zaužívaný pojem ekonomicky oprávnené náklady, ktorý je zakotvený v zákone o cenách. „Naša dlhodobá snaha je presadiť zákaz predaja pod tieto ekonomicky oprávnené náklady, aby pekári, ale aj výrobcovia iných komodít, nepredávali so stratou,“ zdôraznil Baričák.

Agrorezort navrhuje, aby boli dodacie faktúry pri pekárenských výrobkoch splatné do 15 dní. „Za takýto tovar obchod inkasuje na každodennej báze a nechávať si 60 a viacdňové lehoty splatnosti je veľmi neférové voči tým, ktorí každodenne vyrábajú,“ povedala ministerka. Pekári toto opatrenie vítajú. „Určite nám to zásadným spôsobom pomôže, pretože dnes sa štandardne pohybujú lehoty splatnosti od 30 do 40 dní,“ reagoval Živický.

Pekárenské odvetvie na Slovensku v súčasnosti musí bojovať s trendom dopekaných mrazených pekárenských polotovarov, ktoré predávajú obchodné reťazce. „Tento trend nezastavíme a musíme sa s ním naučiť žiť. Treba sa však zamyslieť aj nad tým, že keby prišlo k nejakej kríze, či nám niekto zo zahraničia tie mrazené výrobky dovezie a či ich budeme mať kde dopiecť,“ poznamenal Baričák. Zároveň však dodal, že skúsenosti z krajín západnej Európy ukazujú, že tento trend tam už dosiahol svoj vrchol a mnoho zákazníkov sa vracia k čerstvému pečivu.

Generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu ministerstva pôdohospodárstva Milan Lapšanský pripomenul, že pred časom situácia v pekárenskom odvetví vygradovala tak, že pekári vážne uvažovali nad zastavením dodávky svojich produktov pre konkrétnu obchodnú sieť. Základným problémom je podľa neho pokrivený trh. „Základné potraviny u nás sú až nereálne lacné. Všade v okolí je tá situácia presne opačná – chleba, mlieko, maslo má určitú úroveň, ktorá zabezpečuje tvorbu pridanej hodnoty a ostatné tovary sú výrazne lacnejšie,“ podčiarkol Lapšanský.