Letisko v Bratislave otvorilo pozorovateľňu pre fanúšikov lietadiel

Vyhliadka sa nachádza za oplotením letiska v blízkosti dráhy 31 a pre ľudí je prístupná z bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. „Otvorili sme miesto, ktoré sme pripravili pre verejnosť, pre fanúšikov fotografovania lietadiel, pre rodiny s deťmi, skrátka pre kohokoľvek, kto sa bude prechádzať okolo dráh letiska,“ opísala hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.

Vyhliadka so schodmi a lavičkou je vysoká 1,5 metra. Je zhotovená tak, aby mohol dospelý človek fotografovať lietadlá nad výškou oplotenia letiska. „Bude otvorená nepretržite 24 hodín denne,“ doplnila Ševčíková.

O vybudovanie takejto vyhliadky sa dlhodobo usilovali najmä fanúšikovania fotografovania lietadiel, takzvaní spotteri. „Diskutovali sme s letiskom o tomto projekte viacero rokov,“ priblížil Juraj Ondruš z občianskeho združenia Airliners.sk, ktoré združuje nadšencov letectva.

Vybudovanie takejto pozorovateľne nie je podľa jeho slov po technickej stránke náročné, komplikované to bolo z hľadiska získania všetkých potrebných povolení. „Máme to, čo sme naozaj chceli. Som veľmi rád za celú spotterskú komunitu, komunitu fanúšikov letectva, že sa to podarilo,“ opísal Ondruš.