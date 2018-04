V pražských električkách budú len plastové sedačky, čalúnené vyradia

Výmenu DPP vykonáva pri kontrolách alebo mimoriadnych opravách. Celkové náklady na výmenu sedačiek v električkách budú 10,3 milióna českých korún, informovala hovorkyňa DPP Aneta Řehková.

Plastové alebo drevené sedačky, ktoré sú v niektorých električkách, sú oproti čalúneným sedačkám lepšie na údržbu.

Plastové sedačky by mohli byť v budúcnosti aj v metre. „Avšak iba u vozidiel typu M1 na linke C v prípade kladného vyhodnotenia skúšobnej prevádzky,“ uviedla Řehková. Sedačky sú od minulého leta testované v jednej súprave metra, ak sa osvedčia, DPP ich začne od budúceho roka dávať do vozňov.

Pri upratovaní pracovníci čalúnené sedačky v metre každý mesiac vysávajú a zhruba po pol roku sedáky aj operadlá demontujú a nahradzujú chemicky vyčistenými alebo vypraným, v prípade veľkého poškodenia ich vymenia za úplne nové. Raz za mesiac čistia aj látkové poťahy sedačiek v električkách. Vo všetkých autobusoch sú koženkové sedačky, ktoré sa umývajú raz za mesiac, v prípade autobusov, ktoré zabezpečujú aj nočnú prevádzku, potom dvakrát za mesiac. Oproti tomu plastové sedačky sa čistia každý deň pri bežnom nočnom upratovaní.

Základné upratovanie sa v metre a električkách vykonáva denne, v autobusoch raz za dva až tri dni. Raz za mesiac čaká prostriedky mestskej hromadnej dopravy generálne upratovanie interiérov, v prípade veľkého znečistenia sa vykonáva operatívne mimoriadne upratovanie. Vlani DPP za upratovanie električiek a autobusov zaplatil dohromady 44 miliónov korún. Upratovanie súprav metra je súčasťou zmlúv na celkovú údržbu a opravy metra.

DPP každý rok zaplatí nemalú čiastku za odstránenie graffiti. Vlani to bolo zhruba 22 miliónov korún. Najväčšie škody napáchali vandali v metre. Za odstránenie tagov a nápisov z metra DPP zaplatil deväť miliónov korún a 7,8 milióna za opravy skiel pre vyškriabané a vyleptané symboly. Odstránenie nelegálnych nálepiek stálo DPP 85 721 korún.