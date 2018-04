USA a EÚ po nehode Boeingu nariadili povinné kontroly motorov

Európske a americké civilné orgány v piatok nariadili povinné kontroly motorov lietadiel podobných tomu, ktorého poškodenie spôsobilo nehodu, pri ktorej v utorok zomrela jedna z cestujúcich spoločnosti Southwest Airlines na linke z New Yorku do Dallasu.

Inšpekcie majú byť ukončené v nasledujúcich dvadsiatich dňoch. Informovala o tom agentúra Reuters.

Francúzsko-americký výrobca motorov CFM International v piatok odporučil ultrazvukovú kontrolu lopatiek motorov, ktoré absolvovali viac ako 30 000 letových cyklov; pričom jeden cyklus zahŕňa vzlietnutie a pristátie. Následne odporúčanú inšpekciu označili za povinnú americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) a Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA).

Podľa amerických regulátorov sa nariadenie celosvetovo týka asi 680 motorov, z čoho asi 352 je v USA. V súčasnej chvíli je v prevádzke asi 14 000 motorov CFM56–7B, teda rovnakého typu, ktorý bol príčinou nehody.

Doterajšie závery amerických vyšetrovateľov nasvedčujú tomu, že haváriu utorkového letu 1380 aerolinky Southwest Airlines spôsobila zlomená lopatka motora spojená s únavou materiálu. Následne sa odtrhla časť krytu ľavého motora, rozbila jedno z okien, čo spôsobilo dekompresiu v kabíne, v dôsledku ktorej bola cestujúca takmer vystrelená z lietadla. Ostatní pasažieri ju ale vtiahli späť a snažili sa ju oživiť. Štyridsaťtriročná cestujúca, matka dvoch detí a viceprezidentka v spoločnosti Wells Fargo v Novom Mexiku Jennifer Riordanová nakoniec zomrela následkom poranenia hlavy, krku a trupu. Ľahko zranených bolo ďalších sedem cestujúcich.

Boeing 737, ktorý prepravoval 149 cestujúcich, núdzovo pristál na letisku vo Filadelfii. Spoločnosť CFM takisto odporučila do augusta vykonať kontroly lopatiek motorov, ktoré majú za sebou viac ako 20 000 cyklov a v budúcnosti vykonávať inšpekcie všetkých motorov, ktoré tento limit prekročia. Následne by sa podľa CFM mali motory kontrolovať každých 3000 cyklov, teda zhruba každé dva roky. Do augusta by sa opatrenie týkalo asi 2500 motorov. Doteraz prešlo inšpekciou 150 motorov.