Číňania to v Európe nevzdávajú

CEFC China sa totiž pred tromi rokmi rozhodla expandovať do Európy a Prahu si vybrala za hlavné sídlo svojich európskych aktivít. Od roku 2015 tu uskutočnila rad významných investícií. Za najvýznamnejšie možno považovať kapitálové vstupy do J&T Finance Group. Práve rozšírenie biznisu s J&T prekazili Číňanom začiatkom roka problémy súvisiace s tým, že čínska polícia začala vyšetrovať prezidenta predstavenstva čínskej spoločnosti CEFC Jie Ťien-minga pre podozrenia z hospodárskej kriminality. Ten je aj Zemanovým poradcom. Na kredite čínskemu drakovi nepridalo ani to, že si materská CEFC bola ochotná požičiavať peniaze za príliš vysoký úrok, čo naznačovalo jej finančné problémy.

Čínske investície v Európe má pozdvihnúť čínsky gigant, štátna spoločnosť CITIC Group. Autor: Reuters, China Daily CDIC

Číňania však ešte v Európe zrejme nepovedali posledné slovo. „CITIC Group je obrovská investičná spoločnosť, vlastnená čínskou vládou. Pre CEFC je takýto partner záchranou,“ povedal pre Pravdu analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Podľa neho bude tento rok pokračovať vyčisťovanie CEFC od netransparentných aktív. „Už na budúci rok však môžeme očakávať ďalšiu investičnú expanziu celej skupiny v strednej a južnej Európe. Čínske investičné firmy chcú nakupovať kvalitne riadené podniky v Európe. Tým, že za CITIC Group stojí čínska vláda, sa ešte viac zatraktívni Česká republika aj pre iné investičné spoločnosti z Číny a Hongkongu. Kapitálu majú dostatok, a potrebujú ho rozmiestniť do rôznych regiónov sveta. Česká republika je výborná vstupná brána do západnej Európy,“ myslí si Tomčiak.

Manažéri čínskej štátnej firmy CITIC Group rokovali so Zemanom na Pražskom rade. Podľa prezidentovho hovorcu Jiřího Ovčáčka boli témou rokovania investičné plány CITIC Group v Českej republike. Firma by sa teda mala stať 51-percentým akcionárom skupiny CEFC Europe. Schôdzku si dohodli aj s českým premiérom v demisii Andrejom Babišom. Vedenie CITIC Group sa zároveň vyslovilo, že dokončí všetky doterajšie investície CEFC Europe v Českej republike. Do prvých projektov by sa mohli zapojiť v priebehu niekoľkých týždňov.

CITIC Group patrí medzi najväčšie svetové firmy. Čínsku štátom vlastnenú spoločnosť v roku 1979 založil jeden z najbohatších Číňanov svojej doby Žung I-žen, ktorý bol v rokoch 1993 až 1998 viceprezi­dentom Číny. Išlo o prvú investičnú spoločnosť v Číne. Firma má 44 dcérskych spoločností, okrem Číny ešte v Hongkongu, Kanade, Austrálii a na Novom Zélande. Podniká v bankovníctve, realitách, energetike, strojárstve alebo v telekomuniká­ciách. Do jej portfólia patrí vyše 5¤000 firiem.

CEFC mala pôvodne vo finančnej skupine J&T Finance Group 10-percentný podiel, v marci 2016 sa obe strany dohodli, že získa polovicu. Mala za ňu zaplatiť 980 miliónov eur. To však prekazila Česká národná banka, ktorá na prelome rokov s 50-percentným podielom CEFC odmietla vydať súhlas, pretože Číňania okrem iného dostatočne nepreukázali pôvod peňazí. Firma pripravila novú žiadosť, ktorú však po nedávno medializovanom škandále stiahla.

Ambície mala CEFC aj na Slovensku. Neúspešne sa uchádzala o vstup do Slovenských elektrární či o výstavbu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Čínsky He Steel Group sa zas stále zamýšľa nad vstupom do košického U. S. Steelu a Slovensko je tiež jednou z prvých krajín, ktoré podpísali memorandum o obnovení Hodvábnej cesty. Ide o nové prepojenie Číny s Európskou úniou – tovar z Číny sa bude prepravovať efektívnejšie, teda vlakmi. Tie však zatiaľ nepremávajú.

O obchodovanie s Číňanmi sa zaujímala aj finančná skupina Penta Investment. Nedávno sa objavili informácie, že od americkej mediálnej firmy Time Warner chce spolu s Číňanmi odkúpiť jej podiel v spoločnosti Central European Media Enterprises (CME), ktorá na Slovensku vlastní televíziu Markíza. Penta ani CEFC informácie nepotvrdili. Podľa českého týždenníka Euro mali chcieť Číňania ovládnuť aj časť Penty. Hovorca Penty Ivo Mravinac vtedy rokovania s CEFC nepoprel.

Najvyšší predstavitelia Penty najnovšie tento týždeň v Prahe oznámili, že chcú svoju sieť lekární Dr. Max rozšíriť za hranicami Európy, a to práve v Číne.