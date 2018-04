Kľúčové obchvaty sa pohli

Päť krajských miest a viacero okresných dusí doprava. Z krajských metropol ide o Žilinu, Bratislavu, Košice, Prešov a Trnavu. Z týchto miest si zatiaľ len vodiči v Žiline a v Košiciach môžu povedať, že vidia svetlo na konci pomysleného tunela. Hrubé práce na novom južnom obchvate Žiliny z Hričovského Podhradia po Lietavskú Lúčku sú už aktuálne hotové a je reálne, že celá stavba bude dokončená takto o rok. Rovnako v roku 2019 by sa mal otvoriť aj čiastočný obchvat Košíc Budimír - Bidovce.

Rozpaky trvajú z oficiálne odštartovaných stavieb diaľničných obchvatov Bratislavy a Prešova. Pri oboch diaľničiari sľubujú, že práce sa onedlho tiež naplno rozbehnú a vodiči pôjdu po nových cestách do roku 2021. Podobne sa očakáva aj obnovenie prác pri Ružomberku. Naopak, Trnave stále chýba južný obchvat, kde je posledný prísľub, že jeho výstavba sa začne o tri roky.

Výstavba diaľnice na úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka. Autor: NDS

To, že obchvaty sú kľúčové pre ekonomický rozvoj aj vyššiu bezpečnosť, sa potvrdilo v posledných rokoch v niekoľkých regiónoch. Tranzitná doprava už obchádza Levoču, Detvu, Nitru, Banskú Bystricu, Považskú Bystricu či Trenčín.

Najbližšie sa má dočkať Žilina. Podľa pôvodnej zmluvy mal byť prvý úsek južného obchvatu hotový v októbri tohto roku. "Robíme všetko pre to, aby D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka spolu s privádzačom boli odovzdané v máji budúceho roku,“ povedal investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Jiří Hájek.

Výstavbu úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka za 427,2 milióna eur realizuje združenie firiem Doprastav, Strabag, Váhostav a Metrostav.

Nová diaľnica čiastočne odbremení najdôležitejší diaľničný uzol Slovenska. Pri Žiline sa stretávajú diaľnice D1 a D3. Navyše mestom prechádza veľká časť tranzitnej dopravy smerujúcej z východu na západ a zo severu na juh.

Štát v minulosti počas prvej vlády Roberta Fica uvažoval postaviť diaľnicu D1 vedúcu južne od Žiliny v jednom z balíkov PPP projektov. Výstavba a prevádzka formou súkromného kapitálu sa však pre cenové pochybnosti nezrealizovala a následne boli úseky rozdelené. Križovatka Lietavská Lúčka spolu s diaľničným privádzačom je až súčasťou nadväzujúceho úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala. Ten má byť oficiálne hotový až na konci roka 2019.

Reálne teda hrozilo, že úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka ostane dočasne po dostavbe bez napojenia. Ministerstvo dopravy v minulom roku spustilo súťaž na zhotoviteľa, ktorý má napojenie na cestu prvej triedy I/64 postaviť. Diaľničiari tvrdia, že úsek spolu s diaľničným privádzačom bude hotový v máji 2019. Vozidlá tak budú mať zabezpečené napojenie smerom na Žilinu.

Dostavba prvého úseku južného obchvatu krajského mesta pomôže Žiline len čiastočne. Intenzita dopravy sa zníži na ceste prvej triedy I/61 (bývalá I/18) prechádzajúcej cez žilinskú mestskú časť Strážov. Podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 denne po nej prejde viac ako 20-tisíc vozidiel. Počet áut by sa mal znížiť v celej severnej časti mesta, kde intenzity atakovali v roku 2015 hranicu 30-tisíc vozidiel za 24 hodín.

Vozidlá tranzitnej dopravy v smere západ – východ tak nebudú do Žiliny vstupovať zo západnej strany po diaľnici D3. Pri Hričovskom Podhradí automobily zabočia v smere na Košice a mesto obídu juhom prostredníctvom tunelov Ovčiarsko a Žilina. Napriek novému úseku diaľnice budú musieť prechádzať cez Žilinu, do ktorej sa dostanú práve po ceste prvej triedy I/64. Po nej v roku 2015 denne jazdilo viac ako 18-tisíc automobilov. Intenzita dopravy na ceste vedúcej cez mestskú časť Bytčica takmer určite stúpne do chvíle, kým nebude dostavaný druhý úsek diaľnice.

Zatiaľ nie je jasné, či NDS pristúpi aj k úprave cesty I/64, na ktorej sa zvýši intenzita. Cesty prvej triedy potria pod Slovenskú správu ciest. Diaľničiari v minulosti opravili niekoľko ciest prvej triedy, ktoré boli zničené po výstavbe a vysokej intenzite dopravy.

Vozidlá sa do Žiliny dostanú z južnej strany a napoja sa na vnútorný okruh mesta na ceste prvej triedy I/60 a následne na cestu prvej triedy I/18. Niekoľko mesiacov tak bude dopravou výrazne zaťažená južná časť mesta. Vodiči nebudú mať možnosť obísť ani kritický úsek na ceste I/18 vedúcej popod hrad Strečno. To bude možné až po dostavbe úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové, ktorý sa napojí na už existujúci úsek D1 Dubná Skala – Turany, ktorý obchádza mesto Martin.

Plný efekt obchvatu pre Žilinu sa prejaví až po dobudovaní aj úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala. Tranzitná doprava sa bude môcť úplne vyhnúť Žiline aj kritickému úseku pod Strečnom. Podľa zmluvy so zhotoviteľom, ktorým je združenie firiem Salini Impregilo a Dúha, má byť diaľnica hotová v decembri 2019. Výstavba má podľa zmluvy stáť 409,8 milióna eur. Žiadne oficiálne meškanie ohlásené zatiaľ nebolo. Napriek tomu sa objavujú správy o meškajúcej výstavbe a problémoch s plnením časových míľnikov. Je pravdepodobné, že diaľnica bude odovzdaná až v roku 2020. Súčasťou úseku je aj tunel Višňové, ktorý po dostavbe bude s dĺžkou 7,5 kilometra najdlhším diaľničným tunelom na Slovensku.

Časť obchvatu Žiliny diaľničiari otvorili v decembri minulého roka. Úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno umožňuje doprave vyhnúť sa mestu v smere sever-juh. Výstavba úseku, ktorý estakádou prekonáva Vodnú nádrž Hričov, následne vchádza do tunela Považský Chlmec a napája sa na ďalší most, stála 254,9 milióna eur.

Po dostavbe oboch úsekov južne od Žiliny Vznikne súvislá diaľnica medzi Bratislavou a Turanmi pri Martine. Príprava úseku D1 Turany – Hubová potrvá ešte niekoľko rokov. Jej výstavbu zastavil zosuv pôdy pri Šútove v roku 2013. Zosuvom pôdy zasiahnutý úsek na diaľnici D1 Turany – Hubová sa začne na novej trase podľa diaľničiarov stavať najskôr až v rokoch 2020 až 2022 a výstavba má trvať 5,5 roka. Reálne sa tak diaľnice do Košíc môžu dokončiť v roku 2027. Ešte predtým sa majú dočkať Ružomberčania. Dostavba úseku D1 Hubová – Ivachnová by mala byť reálna do konca roka 2022.