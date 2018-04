Dvojaké potraviny aj drogéria dostanú v máji nové pravidlá

(Kliknutím na obrázok zväčši, Praktiky, keď je v rovnakých pracích práškoch iný podiel účinných látok, by sa mali skončiť.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: SHUTTERSTOCK

Spolu s nedávno prijatým legislatívnym balíčkom, známym ako Nová dohoda pre spotrebiteľov, prichádza Európska komisia (EK) s ďalším opatrením, ktoré má zamedziť znevýhodňovaniu drobných a stredných poľnohospodárov zo strany veľkých obchodných reťazcov. Z pripravovanej legislatívy vyplynú nové úlohy aj pre kontrolné orgány Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR, a tiež Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI).

Podľa hovorkyne Ústredného inšpektorátu SOI Danuše Krkošovej sú otázky týkajúce sa úloh vyplývajúcich z nových európskych opatrení nateraz predčasné. „Zatiaľ sa len dohodlo, že je ochota riešiť tento problém spôsobom, ktorý komisia navrhuje, teda zaviesť takéto konanie ako samostatnú nekalú obchodnú praktiku do príslušnej smernice. Samotný legislatívny proces však určitý čas potrvá na úrovni komisie, rady a Európskeho parlamentu, a následne bude potrebné túto zmenu transponovať do slovenského právneho poriadku, pretože ide o smernicu a nie nariadenie. Takisto jednotná metodika skúšania pre potraviny, vrátane harmonizovaných protokolov, spôsobu odberu vzoriek, ako aj možného skúšania zo strany JRC (Joint center of research), ešte nie je vydaná. Pôvodne mala byť do konca marca 2018, no tento termín samotná komisia predĺžila. Až následne sa bude uvažovať, ktoré iné komodity okrem potravín budú navrhnuté vrátane príslušných metodík skúšania,“ uviedla pre Pravdu Krkošová.

Gabriela Matečná, šéfka poľnohospodárskeho rezortu, informovala, že EK v spolupráci s expertmi zo Slovenska pripravuje metodológiu testovania, a tá stanoví, ako sa budú výrobky testovať. „Túto metodiku by mala EK predstaviť na budúci mesiac, následne začneme vykonávať v koordinácii s ďalšími dotknutými krajinami testy,“ vyhlásila pred pár dňami ministerka.

„Pre nás je dôležitým dokumentom Spoločná metodológia posudzovania kvality. Mala byť hotová už v polovici apríla, no vyzerá to na začiatok mája. Aj v tieto dni o nej rokovala pracovná skupina, rokovania sa zúčastnili aj ľudia od nás,“ potvrdil Pravde ústredný riaditeľ ŠVPS SR Jozef Bíreš. V dokumente, ktorý ešte čaká na schválenie, je opísaný postup zberu vzoriek, porovnávania, testácie, teda laboratórnych vyšetrení, vyhodnocovania až po ukladanie opatrení. „V návrhu smernice sa hovorí, že bude možné uložiť pokutu do výšky štyroch percent z obratu. V členských štátoch bude stanovená kompetentná autorita, ktorá bude pokutu ukladať, v našom prípade je to Štátna veterinárna a potravinová správa,“ povedal Bíreš.

Pochybné pracie prášky

Popri niektorých potravinách s odlišnou kvalitou, ako boli napríklad Nutella, Nesquik, Teekane Zelený čaj, M&M's Čokoládové dražé či Danone Activia jahoda, proti čomu už dlhší čas protestovali spotrebitelia z východoeurópskych štátov, boli predmetom kritiky aj iné výrobky. Dvojaká kvalita bola už dlhšie zrejmá osobitne pri pracích práškoch alebo čistiacich prostriedkoch. Nešlo len o pocit spotrebiteľov, nerovnaké parametre týchto produktov v rámci jednotlivých štátov EÚ potvrdilo aj rozsiahle testovanie. To ukázalo, že kupujúci vo východnej Európe dostanú v obchode za porovnateľnú cenu menšie balenie alebo produkt s nižšou koncentráciou účinných látok. Zdôvodnenia výrobcov boli často už na prvý pohľad absurdné.

Argumentovali napríklad, že na Slovensku perieme pri vyššej teplote a máme vraj iné fľaky ako povedzme Nemci. Test českého ministerstva poľnohospodárstva však dokázal, že v nemeckom pracom prostriedku bolo 11,4 gramu účinnej látky a v rakúskom 11,3 gramu. V prášku od nemeckého výrobcu určenom pre Slovákov bolo len 9,5 gramu, v prášku na maďarskom trhu len 9,4 gramu a na pultoch v Čechách 9,7 gramu.

Tomu by malo po prijatí nových európskych smerníc a ich transponovaní do právnych poriadkov jednotlivých členských štátov odzvoniť. SOI síce zatiaľ ešte nie je jasné, ako bude kvalitu práškov kontrolovať, tvrdí však, že je na tento proces personálne pripravená. „Ak budú určené pravidlá hry pre pracie prášky a ostatné typy detergentov, prípadne iných komodít, o ktorých sa uvažuje a ktoré má v gescii SOI, sme na takúto kontrolu pripravení ihneď,“ uviedla Krkošová. Tento proces si podľa nej nevyžiada zvýšené nároky na počet inšpektorov SOI.

Smernicu privítali takmer všetci

Zásluhy na tom, že si Európska komisia na problém porušovania pravidiel výrobcami a obchodníkmi posvietila, si pripisuje aj slovenská vláda a rezort poľnohospodárstva. Ministerstvo hovorí o dvojročnom úsilí, ktoré by malo napokon viesť k zlepšeniu postavenia farmára v potravinársko-dodávateľskom reťazci. Ďalším konkrétnym krokom je práve nedávno prijatý návrh novej smernice týkajúcej sa zákazu nekalých obchodných praktík. Rokovali o ňom ministri poľnohospodárstva krajín EÚ v rámci Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo v Luxemburgu. Až 27 z 28 členov návrh smernice privítalo, výhrady vyslovili len Dánsko a Veľká Británia. Hlasy žiadajúce vznik podobnej legislatívy sa ozývali aj v susednom Česku už v roku 2016. Nespravodlivé obchodné praktiky na národnej úrovni však riešilo až 20 štátov.

Za nekalé praktiky by sa po úprave legislatívy členských štátov únie mali považovať aj oneskorené platby za netrvanlivé výrobky, rušenie objednávok v poslednej chvíli či jednostranné zmeny zmlúv. Vyšetrovanie bude môcť iniciovať verejný orgán štátu zodpovedný za presadzovanie nových pravidiel – a to buď z vlastnej iniciatívy, alebo na základe sťažností. Sťažovatelia budú môcť dávať podnety aj anonymne. Eurokomisár Phil Hogan, ktorý vyzdvihol prínos Slovenska v boji za lepšie postavenie farmárov, podľa agentúry ČTK nečaká problémy s presadením novej smernice ani v Európskom parlamente. "V rokovaniach budeme presadzovať rozšírenie navrhnutých štyroch typov nekalých praktík aj o ďalšie,“ doplnila ministerka Matečná.

Problém s dvojakou kvalitou potravín vníma podľa prieskumu, na ktorý sa odvolalo ministerstvo, až 83 percent obyvateľov Slovenska, a až 57 percent Slovákov by uprednostnilo vyššiu kvalitu spolu s vyššou cenou.