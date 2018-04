Zvýšenie platov je prioritou pre premiéra aj odborárov

Prioritou vlády bude aj to, aby sa výraznejšie zvýšili platy vo verejnej a štátnej správe. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po pondelkovom rokovaní s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR na Úrade vlády SR. Zároveň priblížil, že otázka zastropovania dôchodkového veku ešte nebola uzavretá a bude sa o nej ďalej rokovať.

Premiér má v pláne pokračovať v tripartitnom dialógu. „Potvrdil som, že je záujmom vlády, aby naďalej rástla minimálna mzda tempom takým, ako v predchádzajúcich rokoch. To znamená budeme vytvárať jasný tlak, aby minimálna mzda prekročila v roku 2019 výrazne úroveň 500 eur,“ skonštatoval s tým, že podľa neho to je minimum, koľko by mali ľudia na Slovensku zarábať.

Ako deklaroval premiér, prioritou vlády bude aj viesť rokovania o výraznejšom zvýšení platov vo verejnej a štátnej správe, pričom od toho závisí aj kvalita služieb štátnych zamestnancov, ale aj zamestnancov vo vyšších územných celkoch, mestách a obciach.

„Aj tu je čas na to, aby pri dobre vyvíjajúcich sa príjmoch samosprávy sa zvyšovali aj platy týchto ľudí,“ dodal. Prezident KOZ Jozef Kollár zdôraznil, že sociálny dialóg nastavený predchádzajúcou vládou bude pokračovať. „Už nastal ten čas, aby sme sa vedeli dohodnúť na spravodlivejšom rozdelení toho zisku z HDP,“ skonštatoval na margo úpravy platov v štátnej a verejnej správe.

„Vážna vec, ktorá pred nami ešte stojí a ktorá dnes nebola uzavretá a ktorá skôr bude ešte predmetom širšej diskusie, je rozmýšľanie o tom, či je, alebo nie je potrebné zastropovať vek odchodu do dôchodku,“ priblížil premiér. Podľa neho je potrebné zamyslieť sa nad tým, či treba pokračovať v súčasnom systéme, teda odchod do dôchodku na základe priemerného veku dožitia, alebo tento vek zastropovať tak, aby bol garantovaný vek odchodu do dôchodku. Táto zmena by mohla byť podľa premiéra aj vo forme ústavného zákona.

Prezident KOZ zároveň dodal, že požiadavky odborových zväzov neboli odmietnuté, skôr naopak. „Ministerstvo práce sa nebráni zastropovaniu veku odchodu do dôchodku, ale navrhujú 65 rokov,“ doplnil. KOZ navrhuje vek 64 rokov na základe lekárskych posúdení. Požadovali tiež, aby sa rokovalo o zákone o preddôchodku.

„Do 30. 6. tohto roku musíme mať jasnú dohodu, pretože potom máme čas, aby sme na prvú septembrovú schôdzu Národnej rady predložili príslušnú legislatívu tak, aby tieto dohody, ktoré s konfederáciou uzavrieme, boli platné od 1. 1. 2019,“ podčiarkol premiér s tým, že verí, že tento rok bude môcť prísť s dobrou a zaujímavou ponukou.

Premiér s predstaviteľmi KOZ sa venovali aj otázke sociálneho dumpingu, pretože v súčasnej situácii, keď je miera nezamestnanosti nízka, sa Slovensko podľa Pellegrini nevyhne tomu, aby do SR prišli pracovať aj ľudia z nečlenských krajín Európskej únie. „Tu som veľmi rád, že sme sa zhodli a SR prijala opatrenia, aby nebolo možné zneužívať tento nedostatok pracovnej sily na sociálny dumping,“ uviedol.