Grécko už tretíkrát prekonalo rozpočtový cieľ stanovený veriteľmi

Na základe predbežných odhadov to v pondelok uviedol grécky štatistický úrad. Veritelia Aténam na rok 2017 uložili cieľ dosiahnuť prebytok 1,75 percenta výkonu ekonomiky.

Od tohto roka do roku 2023 by prebytok mal byť zakaždým najmenej 3,5 percenta HDP. Tak by sa krajine podľa názoru veriteľov malo dariť splácať úroky z úverov. Pravidlá primárneho prebytku sú ale sporné, podľa kritikov potláčajú hospodársky rast.

Hlboko zadlžená krajina je na peniazoch od medzinárodných veriteľov závislá od roku 2010. Štátny dlh vlani klesol na 178,6 percenta HDP, zatiaľ čo rok predtým to bolo 180,8 percenta HDP. Grécko tak teraz dlhuje zhruba 317 miliárd eur.

Aktuálne tretí záchranný balík v objeme 86 miliárd eur vyprší tento rok v auguste. Po tomto dátume by si Grécko malo začať požičiavať na finančných trhoch opäť samo. Hospodárstvo sa síce vracia k rastu, ale jeho ročný výkon je stále o takmer miliardu eur slabší ako v roku 2014.