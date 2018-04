Počas prvého májového víkendu bude diaľnica D1 pri Blatnom uzavretá

Diaľnica D1 bude od sobotného rána (5.5.) 8.00 h. do nedele (6.5.) obeda uzavretá v úsekoch Senec-Blatné a Trnava-Senec. Dôvodom je osádzanie portálov trvalého dopravného značenia pre križovatku Blatné. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

„Pre elimináciu nežiaduceho prírastku dopravy v meste Senec budú vozidlá pomocou zvislého dočasného dopravného značenia navigované od križovatky Senec po ceste II/503, ďalej po ceste I/62, kde sa v križovatke Sereď napojíte na rýchlostnú cestu R1,“ približuje NDS obchádzkovú trasu pre smer Žilina a Nitra.

Pre vozidlá prichádzajúce zo smeru Žilina do Bratislavy obchádzka povedie od križovatky Trnava po R1 smer Nitra. V križovatke Sereď sa bude dať napojiť na cestu I/62 v smere na Senec, odkiaľ sa dá pokračovať buď po ceste II/503 alebo po ceste I/61 až na diaľnicu D1. Pre vodičov cestujúcich smerom od Nitry platí obchádzková trasa z R1, kde sa v križovatke Sereď napoja na cestu I/62 v smere na Senec, a môžu pokračovať buď po ceste II/503 alebo po ceste I/61 až na diaľnicu D1.

„V prípade nepriaznivých klimatických podmienok je stanovený náhradný termín, a to dňa 12.05.2018 (sobota) od 8:00 do 13.05.2017 (nedeľa) do 12.00 h.,“ avizuje NDS a dodáva, že o prípadných zmenách bude informovať.