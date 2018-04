Východ Slovenska súperí o piatu automobilku

V rámci podpory prípadného ďalšieho investora vláda minulý týždeň odsúhlasila vybudovanie strategického parku v obci Haniska pri Košiciach. Priemyselný park má byť jedným z najväčších v krajine.

Čínska automobilka Zhi Dou vyrába aj malý elektromobil D2.

„Ministerstvo hospodárstva preto očakáva, že môže pritiahnuť investíciu, ktorá bude porovnateľná s dosiaľ realizovanými najväčšími investíciami. Nevylučujeme však ani umiestnenie viacerých, navzájom sa doplňujúcich investícií,“ povedal hovorca rezortu hospodárstva Maroš Stano.

Príchody Volkswagenu do Bratislavy, Peugeotu do Trnavy, Kie do Žiliny a Jaguaru do Nitry v minulosti naštartovali slovenský priemysel. Platy v automobilkách aj u ich dodávateľov často presahujú tisíc eur v hrubom. Výhodou Košíc je, aj pri nízkej nezamestnanosti v krajine, stále dostatok voľnej pracovnej sily. Plusom je aj to, že v roku 2021 by mal po dobudovaní obchvatu Prešova k plynulej diaľnici z Košíc do Bratislavy chýbať už len jeden menší úsek medzi Liptovom a Turcom.

Dodávatelia súčiastok, ktorí sú prevažne na západe SR, by však aj tak museli merať dlhú cestu do Košíc. Na druhej strane metropola východného Slovenska je stále bližšie k západným trhom ako Rumunsko. Bukurešť zase láka na nízke platy. Vlani bola na Slovensku priemerná hrubá mzda 954 eur mesačne a v Rumunsku 520 eur.

Firmy podnikajúce v Rumunsku platia 16-percentnú daň z príjmu a na Slovensku až 21-percentnú. Zároveň rumunská vláda dokáže ponúknuť podporu až do výšky 50 percent investície a slovenská maximálne do 35 percent. Naopak, v prospech Slovenska hrá kvalitnejšia pracovná sila a nižšie logistické náklady. Európskym štatistickým úradom meraná nezamestnanosť je v Rumunsku vo výške 4,6 percenta a na Slovensku až 7,4 percenta.

„Pre automobilové koncerny je Slovensko lákavé vybudovanou sieťou subdodávateľov. Tí už dnes pracujú s najmodernejšími technológiami a práve vďaka nim žiadny nový automobilový závod nebude mať problém s dodávkami súčiastok,“ povedal Juraj Sinay, člen výkonného výboru Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR. Napríklad bratislavský závod Volkswagen Slovakia už dnes vyrába spájaním ocele a hliníka ľahké automobilové karosérie. Zároveň logistické náklady začínajú byť v mnohých prípadoch vyššie ako mzdové. Aj z tohto dôvodu sa napríklad Jaguar Land Rover rozhodol svoj nový závod postaviť pri meste Nitra, a nie na východe Slovenska.

Rozhodnúť môžu dopravné náklady

V prospech východného Slovenska hrá zase dostatok vzdelanej pracovnej sily a strojárska výroba má dlhoročnú tradíciu v Snine, Medzilaborciach či Stropkove. „Spádová oblasť a región ešte dáva perspektívu získať pracovnú silu, nakoľko nie všetci záujemcovia o prácu v regióne majú záujem za prácou dochádzať na západné Slovensko. Výhodou je aj blízkosť ruského a ukrajinského trhu, no to záleží na zámeroch automobilky, či práve expanzia týmto smerom je pre ňu zaujímavá,“ uviedol Ján Pribula, generálny sekretár ZAP SR.

Ten ako najväčšie mínus východného Slovenska vidí práve slabé spojenie so západnou časťou krajiny. Nová automobilka bude musieť preto investovať milióny do vybudovania skladových priestorov pre takzvané poistné zásoby. „Argumentácia prepojenia cez Maďarsko nie je veľmi šťastná,“ dodal Pribula. Východ Slovenska je totiž práve cez Maďarsko spojený diaľničnou sieťou so západnou časťou Európy.

Samotná lokalita v Haniske je výhodná. „Priemyselný park Haniska pri Košiciach sa hodí na umiestnenie investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb a výskumu a vývoja. Územie je technicky a infraštruktúrne na veľmi dobrej úrovni. Má výhodnú polohu na rovine. Je napojené na cestnú infraštruktúru, neďaleko je letisko a prekladisko širokorozchodnej trate,“ priblížil hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano.

V hre o postavenie veľkej fabriky je celkovo až päť veľkých investorov nielen z automobilového, ale aj z elektrotechnic­kého, gumárenského, chemického a zo strojárskeho priemyslu. „Pre východ Slovenska je to dobrá správa bez ohľadu na to, aký investor si danú lokalitu nakoniec vyberie. V prípade automobilky navyše prídu aj rôzni subdodávatelia, ktorí svoje fabriky umiestnia aj v regiónoch so stále vysokou nezamestnanosťou,“ povedal analytik Slovenského automobilového inštitútu Martin Jesný. Napríklad pri Nitre budovaná automobilka Jaguar Land Rover zamestná priamo 3-tisíc ľudí a ďalších 12-tisíc pracovných miest vznikne u subdodávateľov. Nové fabriky aktuálne vznikajú priamo v nitrianskom priemyselnom parku a pre vybudovanú rýchlostnú cestu sa časť dodávateľov usadila aj v okolí Zvolena a Banskej Bystrice. Zopakovanie tohto scenára môže v prípade automobilky vybudovanej v obci Haniska priniesť fabriky priamo do hladových dolín južného a severného Slovenska.

V hre sú viacerí investori

„Sme radi, že je o investície v našej obci záujem a momentálne aj my čakáme na presnejšie informácie o budúcom investorovi,“ povedal starosta obce Haniska Miloš Barcal. V samotnej obci je už dnes nízka nezamestnanosť a obecný úrad nemôže nájsť napríklad údržbára. Na konci katastra obce sa totiž začína fabrika U. S. Steel Košice a priemyselný park obce Kechnec je vzdialený približne 10 kilometrov. „Nový investor preto bude musieť o ľudí zabojovať vyššími mzdami. V opačnom prípade môže mať problém nájsť nových zamestnancov. Pre obyvateľov obce bude tiež dobre, ak vláda zabráni predaju pozemkov rôznym špekulantom,“ dodal Barcal.

Ako možní investori sa spomínajú nemecká automobilka BMW a čínsky producent áut Zhi Dou. Automobilka BMW plánuje v susednej Českej republike postaviť závod na testovanie autonómnych vozidiel. Minulý týždeň český premiér Andrej Babiš verejne vyhlásil, že automobilka musí v testovacom areáli pri Sokolove zamestnať hlavne miestnych obyvateľov a v budúcnosti môže počítať skôr s daňovými úľavami ako s finančnou podporou. Samotná automobilka plánuje do areálu investovať 250 miliónov eur a možnými úvahami o vybudovaní závodu na Slovensku by teoreticky mohla českú vládu tlačiť do štedrejšej pomoci.

Posledné roky sa o možnosti výroby na Slovensku zaujímajú aj viaceré čínske automobilky. Ešte v roku 2013 otvorila práve na Slovensku svoj prvý showroom čínska automobilka Qoros. Následne sa začalo špekulovať aj o možnom postavení prvej európskej fabriky a priamo na Slovensku sa mal vyrábať Qoros 3. Pre nezáujem nielen európskych, ale aj čínskych zákazníkov automobilka nakoniec zmenila stratégiu a začala sa zameriavať na výrobu elektromobilov a prenájom autonómne riadených vozidiel. Čínsky kapitál sa posledné roky usadil v Česku. Problémy nastali v posledných mesiacoch, keď sa objavili niektoré otázniky. Za investície sa napokon postavila čínska štátna spoločnosť. Či bude expanzia v Európe pokračovať, alebo ju čínsky režim utlmí, nateraz nie je jasné.

V rámci investícií v automobilovom priemysle koncom minulého roka kúpila pozemok pri Piešťanoch nemecká automobilka Porsche. Následne sa objavili informácie o možnom postavení závodu na výrobu elektromobilov. Podľa samotnej automobilky zatiaľ nepadlo definitívne rozhodnutie o využití získaného pozemku. Aktuálne na Slovensku pôsobia tri automobilové závody. Za minulý rok vyrobili 1¤025¤000 osobných motorových vozidiel. Navyše už koncom tohto roka v Nitre spustí výrobu automobilka Jaguar Land Rover, ktorá v optimálnom prípade môže už v roku 2021 vyrábať priamo na Slovensku 200-tisíc automobilov.

Automobilový priemysel tvorí približne 27 percent domácej priemyselnej výroby a priamo zamestnáva 120-tisíc ľudí. Po započítaní peňazí minutými ľuďmi aj firmami pôsobiacimi v automobilovom priemysle závisí od tohto odvetvia až 320-tisíc domácich pracovných miest.