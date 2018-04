Alitalia mohla dostať nepovolenú pomoc od štátu

Talianska letecká spoločnosť Alitalia mohla ťažiť z nelegálnej podpory štátu, oznámila v pondelok Európska komisia. Preverí preto, či dva preklenovacie úvery v celkovej hodnote 900 miliónov eur boli v súlade s pravidlami Európskej únie. Tento krok tak ďalej skomplikuje naťahujúci sa predaj insolventných aeroliniek, píše denník Financial Times.

Komisia má podozrenie, že dva úvery, 600 miliónov eur poskytnutých v máji a 300 miliónov v októbri minulého roka, neboli splatené v maximálnej možnej lehote šiestich mesiacov a že boli vyššie, než bolo nevyhnutné.

Talianska vláda pôvodne dúfala, že predaj spoločnosti, ktorý sa začal vlani v máji, dotiahne do konca v roku 2017. Ponuky záujemcov ju však nenadchli a termín na predloženie návrhov posunula do začiatku apríla. Teraz má na stole tri, a to od Lufthansy, konzorcia na čele s easyJet a Wizz Air.

Ministerstvo priemyslu podľa agentúry APA v polovici apríla uviedlo, že posunie termín pre splatenie preklenovacieho úveru poskytnutého Alitalii, pretože vládou vymenovaní správcovia zvažujú ponuky. Správcom, ktorí majú rozhodnúť o budúcnosti aeroliniek, tiež predĺžilo mandát na ich činnosti, ktorý im mal skončiť tento mesiac. Podmienky predaja budú tiež podľa vyhlásenia konzultované so všetkými politickými stranami, pretože Taliansko ešte nemá novú vládu po voľbách, ktoré sa uskutočnili minulý mesiac.

Termín pre dokončenie predaja mal byť posunutý o šesť mesiacov z pôvodného 30. apríla. Pre dokončenie šetrenia Európskej komisie však žiadna lehota neexistuje.

Ak komisia zistí, že pôžičky predstavujú nezákonnú štátnu pomoc, môže Rímu nariadiť, aby peniaze vymohol späť, uviedla agentúra Reuters.

Väčšinovým vlastníkom aeroliniek Alitalia je s 51 percentami konzorcium Compagnia Aerea Italiana (CAI), 49 percent majú v rukách Etihad Airways.