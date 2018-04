Slováci a Rumuni najhoršie uhrádzajú faktúry

Vyplýva to z reprezentatívnej štúdie „European Payment Practices 2017“, ktorú vypracovala spoločnosť EOS KSI. Podľa údajov spoločnosti sa na Slovensku s platením faktúr neponáhľajú firmy medzi sebou, ale ani ich koncoví zákazníci, pričom omeškaných platieb stále pribúda.

V roku 2016 tvorili na Slovensku omeškané faktúry podľa EOS KSI 22 percent, v roku 2017 už 23 percent. V takmer rovnakej situácii má byť aj Rumunsko, kde skoro každá štvrtá platba prichádza firmám neskoro.

„Dôvodov, prečo sa práve na Slovensku a v Rumunsku platí toľko faktúr po splatnosti, môže byť viac. Firmy, ale aj bežní ľudia, majú zrejme istotu, že ich za omeškanie nečaká žiadny postih. Spoliehajú sa na to, že im to nejako prejde. Treba si však uvedomiť, že ak sa nezlepší disciplína v platení, môže to ohroziť existenciu niektorých firiem,“ uviedol konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko Michal Šoltes.

V ostatných krajinách západnej a východnej Európy je omeškaných platieb podľa EOS KSI menej. Napríklad v Rakúsku tvoria 16 percent všetkých platieb, v Česku a Poľsku 17 percent a v Maďarsku 19 percent. Väčšina krajín sa v porovnaní s vlaňajškom nezlepšila ani nezhoršila, mierne vyšší podiel omeškaných platieb je spravidla v medzipodnikovom segmente.

Štúdia „European Payment Practices 2017“ sa uskutočnila už desiatykrát. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil 3 200 odborníkov zo 16 európskych krajín, z toho 200 spoločností zo Slovenska.

Spoločnosť EOS Group je medzinárodným poskytovateľom finančných služieb. Jej hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S počtom zamestnancov viac ako 8 000 zaisťuje finančnú bezpečnosť pre svojich približne 20 000 zákazníkov v 28 krajinách po celom svete, a to prostredníctvom viac ako 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce.