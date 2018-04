Rozpočet v roku 2020 chce mať vláda vyrovnaný, ale cestu k nemu spomalí

Vláda poľavuje zo svojich rozpočtových cieľov, ktoré si stanovila vo vlani schválenom rozpočte. Hoci stále platí plán dosiahnuť vyrovnaný rozpočet v roku 2020, budúcoročný schodok verejných financií by mal byť namiesto 0,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,2 percentuálneho bodu vyšší. Uvádza to ministerstvo financií v Programe stability na roky 2018 až 2021, ktorý bude posielať na posudzovanie do Bruselu.