Airbus v Británii zostane, ale nemusí tam umiestniť nové projekty

Európsky výrobca lietadiel Airbus nebude presúvať svoje aktivity z Británie, keď krajina opustí Európsku úniu (EÚ), ale nemusí tam umiestniť nové projekty. Uviedol to generálny riaditeľ koncernu Tom Enders v rozhovore na okraj Berlin Aviation Summit.

Enders novinárom povedal, že nemá v pláne presťahovať doterajšiu výrobu z britských závodov niekde inde. Ale pokiaľ ide o budúce aktivity, budúcu produkciu a budúci vývoj, táto otázka je otvorená.

Airbus zamestnáva 15.000 ľudí v Británii, kde vyrába krídla pre všetky svoje komerčné lietadlá. Podľa nemenovaných zdrojov najmenej sedem vlád už oslovilo Airbus v snahe získať výrobu krídel po brexite.

Koncern tvrdí, že jeho továreň na krídla vo waleskom meste Broughton je jednou z jej najproduktívnej­ších. A druhý závod vo Filtone, na juhozápade Anglicka, je zodpovedný najmä za dizajn krídiel.

No zatiaľ čo presun súčasnej výroby z Broughtonu by bol komplikovaný a nákladný, Airbus si môže vybrať iné miesto pre výrobu krídiel pre nové modely. Koncern pracuje na plánoch pre ďalšiu generáciu modelov A320, ktorá bude mať celé krídla z kompozitných materiálov. To pomôže znížiť spotrebu paliva o 30 %.

V Británii sa vyrábajú krídla pre A350, čo tiež predstavuje prekážku pre získanie novej výroby pre A320, alebo iné vývojové modely. Francúzsko a Nemecko, kde koncern zostavuje väčšinu svojich lietadiel, dlho tlačia na Airbus, aby im dal väčší podiel na celkovej produkcii.