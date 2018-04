Trump vyslal signál nádeje, že sa USA s Čínou dohodnú o obchode

Čína uviedla, že privíta na návšteve amerického ministra financií Stevena Mnuchina, ktorý sa usiluje vyriešiť napätý obchodný spor medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. Ten vyvolalo uvalenie ciel na dovoz ocele a hliníka do USA minulý mesiac. Peking prijal odvetné opatrenia, na čo Trump pohrozil ďalšími clami pre Čínu. To vyvolalo obavy z obchodnej vojny medzi oboma krajinami.

„Čína to berie vážne, aj my to berieme vážne,“ povedal Trump novinárom a dodal, že Mnuchin cestuje do Číny ako súčasť delegácie, o ktorú požiadal Peking. „Máme veľmi dobrú šancu na dohodu.“

Trump to vyhlásil v Bielom dome po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Uviedol tiež, že Spojené štáty sa zúčastňujú na vážnych obchodných rozhovoroch s Európskou úniou a dodal, že obchodné vzťahy medzi USA a Francúzskom sú veľmi dobré.

Trump zároveň vyhlásil, že rokovania s Mexikom a Kanadou o novej Severoamerickej dohode o voľnom obchode (Nafta) prebiehajú „veľmi pekne“.