Brusel naleje peniaze do umelej inteligencie

Návrhy tiež majú zabezpečiť, aby umelá inteligencia prinášala Európanom prospech, uviedla komisia.

„Umelá inteligencia mení tvár nášho sveta, podobne ako kedysi vynález parného stroja alebo zavedenie elektrického prúdu. Prináša so sebou nové výzvy, ktorým by sa mala Európa spoločne postaviť čelom, aby umelá inteligencia fungovala v záujme všetkých,“ uviedol eurokomisár pre digitálny trh Andrus Ansip.

Cieľom Európskej komisie je zabezpečiť rast investícií do umelej inteligencie, vytvoriť potrebný etický a právny rámec a pripraviť sa na sociálno-ekonomické zmeny, ktoré so sebou umelá inteligencia prinesie.

Investície verejného a súkromného sektora do výskumu a inovácií v oblasti umelej inteligencie by podľa komisie mali v Európskej únii do roku 2020 stúpnuť minimálne o 20 miliárd eur. Komisia preto v období od roku 2018 do roku 2020 zvýši svoje vlastné investície na 1,5 miliardy eur. Hodlá tak pomôcť pri rozvoji umelej inteligencie v kľúčových sektoroch od dopravy po zdravotníctvo, posilniť európske výskumné centrá a podporiť testovanie a experimenty.

Komisia upozornila, že umelá inteligencia so sebou prináša aj zmeny na trhu práce. „V dôsledku zavádzania týchto technológií budú vznikať nové pracovné miesta, určité zamestnania naopak zaniknú a väčšina si prejde určitou transformáciou,“ uviedla. Preto bude členské štáty EÚ motivovať k modernizácii ich systémov vzdelávania a odbornej prípravy a pomôže im s premenou pracovného trhu.

Umelá inteligencia navyše podľa komisie môže prinášať nové etické a právne otázky. Komisia preto plánuje do konca roka pripraviť nový etický kódex pre vývoj umelej inteligencie, ktorý bude vychádzať z Charty základných práv Európskej únie a zohľadňovať zásady ako napríklad ochranu dát a transparentnosť.