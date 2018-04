Sankcie prinútili americký McDonald's robiť hranolky z ruských zemiakov

Vyprážané hranolky v reštauráciách McDonald 'od Moskvy až po Murmansk budú odteraz z ruských zemiakov. Sankcie, ktoré Spojené štáty zaviedli proti Rusku, totiž americký reťazec reštaurácií rýchleho občerstvenia prinútili používať v Rusku miestne zemiaky. V rozhovore s agentúrou Reuters to povedal šéf spoločnosti McDonald's Russia Chamzat Chasbulatov.

McDonald's otvoril prvú reštauráciu v Rusku už v roku 1990, teda v časoch, keď sa rúcal Sovietsky zväz. Až doteraz využíval ruské suroviny na všetko, od sendvičov Big Mac až po kuracie burgery. Len v prípade hranolčekov sa spoliehal na mrazený tovar z Holandska a Poľska.

„Neboli tu zemiaky, ktoré by nám vyhovovali, pokiaľ ide o kvalitu. Farba, chuť a veľkosť – to všetko sú detaily, ktoré sú pre nás dôležité,“ povedal Chasbulatov.

Prepad cien ropy na svetových trhoch a sankcie uvalené na Rusko zo strany Spojených štátov a ďalších západných krajín pre anexiu Krymu a ďalším sporom tvrdo dopadli na kurz rubľa. Okrem toho viedli k obchodným obmedzeniam, čo bol problém pre podnikanie v Rusku, či už ide o dovoz alebo vývoz tovaru. „Výkyvy rubľa boli jedným z hlavných dôvodov nášho záujmu zamerať sa na lokalizáciu,“ povedal Chasbulatov.

Nová továreň pri meste Lipeck, asi 450 kilometrov južne od Moskvy, má dodávať mrazené hranolky zo zemiakov vypestovaných na miestnych farmách do 651 jedální v Rusku v rámci dlhodobej zmluvy. Podiel miestnych zdrojov vo výrobkoch reťazca tým vzrastie na 98 percent.

„Dáva nám to stabilnejšiu možnosť rozvoja,“ uviedol Chasbulatov. „Minimalizuje to riziká spojené s colnými a úradnými predpismi a zaručuje to stabilné predvídateľné ceny v rubľoch,“ dodal.

Továreň za 8,7 miliardy rubľov postavila ruská poľnohospodárska skupina Belaj Dača a holandský podnik Lamb Weston Meijer, ktorí sú dlhoročnými partnermi spoločnosti McDonald's. Továreň je schopná spracovať 200 000 ton zemiakov ročne.

Rubeľ sa medzitým zotavil, pretože ceny ropy, teda suroviny, ktorá pre Rusko predstavuje hlavný zdroj príjmu, sa z mnohoročných miním v roku 2016 zvýšili. Západné obchodné sankcie ale platia ďalej. Reakcia Moskvy zahŕňala zákaz dovozu západných potravín od roku 2014.

„Sankcie a protiopatrenia nielenže ovplyvňujú našu spoločnosť, ale celý priemysel a ekonomiku. V každom prípade však budeme pokračovať v rozvoji, v budovaní nových reštaurácií a modernizácii tých existujúcich,“ povedal Chasbulatov s tým, že vlani McDonald's v Rusku otvoril ďalších 41 jedální. Firma v Rusku má asi 50 000 zamestnancov a viac ako 160 ruských dodávateľov. Na svojom webe uvádza, že každý deň obslúži viac ako milión zákazníkov.