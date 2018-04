Hrboltová oddialila stavbu diaľnice. NDS si odporuje, tvrdia aktivisti

Vyhlásenia zo strany NDS si odporujú. Najskôr tvrdia, že cez obec s technikou nepôjdu, ale keď sa ich spýtate, kadiaľ pôjde raziaca technika, odpovedia vám, že cez obec, lebo inakadiaľ sa nedá," skonštatovala Šanobová.

Rovnako rozporuplné sú podľa nej aj vyjadrenia predstaviteľa zhotoviteľa na verejnom prerokovaní EIA. V každom prípade – Záverečné stanovisko schválilo EIA a jednoznačne nevylúčilo staveniskovú dopravu z Hrboltovej," upozornila. Nevyriešené zostali podľa Výboru Msč aj trvalé prístupy k portálu, ktoré sa v Hrboltovej nedajú vybudovať tak, aby spĺňali príslušné slovenské technické normy. A to predsa môže rozhodovať o živote a smrti v tuneli pri nehode, veď niekedy musíme pacientov zvážať na sánkach ku sanitke, ktorá nemôže vyjsť hore Potočnou ulicou," dodala.

Výbor Hrboltovej upozornil i na to, že dôvody, prečo sa neposudzoval podľa nich ideálny variant V3, sa neustále menia. Najprv sa odvolávali na problémy s kamenným potokom, neskôr na množstvo prieskumných diel, ktoré tento variant zamietli, potom už v EIA na geologický prieskum Kuvik 2017. No pravda je taká, že v čase pripomienkovania Rozsahu hodnotenia tento prieskum neexistoval a pritom sa EIA naň odvoláva," priblížila mestská poslankyňa s tým, že túto správu zhotoviteľ zneprístupnil na desať rokov.

Členovia Hrboltovského výboru si preto myslia, že NDS nemôže byť z odvolania prekvapená. Neumožnili nám ako účastníkovi konania prístup k rozhodujúcej dokumentácii, a tým vyvolali podozrenie, že ich tvrdenia nie sú podložené geologickým prieskumom, alebo sú s ním v rozpore," zdôraznila Šanobová.

Generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin počas štatutárneho kontrolného dňa spoločnosti na stavbe D1 Hubová-Ivachnová minulý štvrtok informoval, že obyvatelia Hrboltovej, ktorí rozklady podali, nesúhlasili so stretnutím. Spoločnosť ho iniciovala na ujasnenie si vzniknutej situácie. Predkladateľka rozkladu si však myslí, že na to bolo už neskoro. Mohli sme si ujasňovať pri našich pripomienkach k Rozsahu hodnotenia, k EIA, k Odbornému posudku a nie pri rozklade k Záverečnému stanovisku. Tu sa mohlo rokovať už len o stiahnutí rozkladu a to by bola zrada nielen občanov, ale aj pravdy," uviedla.

Úsek diaľnice D1 Hubová – Ivachnová je dlhý približne 15 kilometrov a po dokončení má vytvoriť obchvat mesta Ružomberok. Cestu buduje združenie firiem OHL ŽS a Váhostav SK, zmluvná cena bola vo výške 227,26 milióna eur aj s rezervou. Podľa pôvodných plánov mal byť tento úsek dokončený v júni 2017, aktuálne NDS odhaduje jeho ukončenie v roku 2021.