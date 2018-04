Zbytočná panika okolo naftových motorov?

Ceny áut s naftovými motormi v západnej Európe klesajú. Panika sa šíri najmä v oblasti väčších miest, ktoré sa vyhrážajú zákazmi vjazdu. Ekológovia vkladajú veľkú nádej do elektrických vozidiel a hybridov. Zmena však príde postupne a bude trvať dlhé desaťročia.

Aj v roku 2040 majú v Nemecku jazdiť so spaľovacími motormi dve tretiny všetkých vozidiel. Elektromobily budú vraj zastúpené len 20 percentami. Tvrdí to vo svojej prognóze ropná spoločnosť ExonnMobile, a preto to zrejme treba brať s rezervou. Veľkou mierou k udržaniu prevádzky spaľovacích motorov prispeje nákladná doprava, ktorá len s ťažkosťami bude prechádzať na iný ako naftový pohon.

Napriek tomu sa počet elektromobilov na cestách dramaticky zvýši. Podľa štatistík Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA) sa v minulom roku na území únie predalo len 216 566 kusov elektrických áut. Medziročne sa ich predaj síce zvýšil o 39 percent, no aj napriek tomu ide o zanedbateľný podiel. Celkovo sa v EÚ predalo v roku 2017 15,1 milióna nových automobilov.

Dôležitá politika samospráv

Predaje elektromobilov v EÚ podporuje niekoľko štátov dotáciami. Slovensko poskytuje priamu finančnú dotáciu na nákup elektrického auta vo výške 5-tisíc eur a na nákup plug-in hybridného auta 3-tisíc eur. Plug-in hybrid kombinuje spaľovací a elektrický motor, pričom má aj akumulátory, ktoré je možné dobíjať podobne ako v prípade elektrických áut.

Spolkový správny súd v Nemecku povolil jednotlivým mestám vydávať zákazy vjazdu pre určité automobily na svoje územie. Ako prvý chce už koncom apríla zaviesť reštrikcie Hamburg, ktorý chce z niektorých hlavných mestských ťahov vylúčiť naftové motory spĺňajúce emisné normy Euro 1 až Euro 5 v osobných aj nákladných automobiloch.

Ďalšie zákazy ešte počas tohto roka môžu pribudnúť v meste Stuttgart. Niektoré mestá sa však chcú zákazom vyhnúť. Alternatívne riešenia hľadá napríklad Mníchov. Vysoký podiel oxidov dusíka v ovzduší však pre európsku legislatívu môže viesť k zákazom aj napriek tomu, že s nimi mestá súhlasiť nebudú. Niektoré krajiny išli s vyhláseniami ešte ďalej. Napríklad Veľká Británia uvažovala o tom, že od roku 2040 zakáže používanie áut so spaľovacími motormi.

Zákazy sa však týkajú len niektorých väčších miest. Menšie mestá a vidiecke oblasti v najbližších rokoch používanie naftových motorov obmedzovať nebudú. Výsledkom zamýšľaných zákazov je panika, ktorá vypukla medzi nemeckými majiteľmi naftových áut. Staršie naftové autá hromadne končia v autobazároch, pričom záujem o nové naftové motory, ktorých sa zákazy netýkajú.

Lacné diesle v Nemecku

Nemecký portál AutoUncle sledoval vývoj cien modelov Audi A4, Audi Q3, BMW radu 3, Mercedes triedy C, VW Passat a VW Tiguan plniace emisnú normu Euro 5. Koncom minulého roka bola ich priemerná cena 16 960 eur, pričom v marci 2018 sa už priemerne predávali za približne 15-tisíc eur. Podľa portálu sa podobný trend môže očakávať aj v budúcnosti.

Naftové motory plniace emisnú normu Euro 5 sú pritom vybavené filtrom pevných častíc, ktorý výrazne redukuje ich dymivosť. Na nemeckých cestách je ich 6 miliónov. Ide však o pohonné jednotky, ktoré najviac postihol emisný škandál koncernu VW, ktorý sa prevalil v septembri 2015. Nemecký koncern VW montoval do štvorvalcových motorov s označením EA 189 softvér, ktorý v čase emisných testov uviedol pohonnú jednotku do úsporného režimu. Vďaka tomu agregát splnil emisné limity. V reálnej premávke softvér aktívny nebol, čo viedlo k vyššej produkcii emisií.

Slováci tak majú možnosť kúpiť si lacnejšie jazdené naftové automobily v Nemecku, keďže u nás sa o zákazoch nateraz neuvažuje. Panika šíriaca sa západnou Európou má však dosah aj na ceny nových automobilov spaľujúcich naftu.

Aby automobilky udržali záujem o nové modely plniace normu Euro 6, ponúkajú pomerne veľké zľavy. Podľa prieskumu nemeckého portálu MeinAuto je rekordérom VW Passat s 1,6-litrovým TDI motorom, ktorý sa predáva so zľavou 13 610, čo predstavuje 45,71 percenta. Nasleduje ho VW Golf s rovnakým motorom, ktorý má zľavu 42,03 percenta z cenníkovej ceny, a na treťom mieste v najväčších zľavách je Ford C-Max s 1,5-litrovým naftovým štvorvalcom.

Emisie zvýhodňujú benzín pred naftou

Naftové motory sa pritom v porovnaní s benzínovými agregátmi vyznačujú väčšou účinnosťou a nižším produkovaním oxidu uhličitého. S vyššou účinnosťou súvisí aj ich nižšia spotreba. Pre emisné limity sú navyše vybavené pokročilejšou technológiou čistenia výfukových plynov ako benzínové motory. Výrobcovia do týchto pohonných jednotiek montujú filtre pevných častíc alebo do výfukového potrubia vstrekujú močovinu, ktorá znižuje emisie oxidov dusíka. Práve oxidy dusíka sa dostali do centra pozornosti po prevalení emisného škandálu VW. V tomto prípade naftové motory v porovnaní s benzínovými ťahajú za kratší koniec.

Európska únia zmenila spôsob testovania emisií automobilov. Minulý týždeň vo štvrtok schválil Európsky parlament nové pravidlá na posilnenie dohľadu EÚ nad systémom typového schvaľovania vozidiel. Členské štáty budú musieť vykonať kontroly minimálne jedného vozidla na 40-tisíc registrovaných kusov. Z toho sa má na emisie zamerať minimálne 20 percent všetkých skúšok.

Nové pravidlá by tak mali zaručiť, že vozidlo počas celého svojho života neprekročí emisné limity. V prípade zistenia nedostatkov bude môcť Európska komisia nariadiť stiahnutie vozidla z predaja v celej únii. Majitelia, ktorých autá budú mať nedostatky, tak budú musieť absolvovať zvolávacie akcie. Náklady na opravu uhradí výrobca. Nové pravidlá majú začať platiť od 1. septembra 2020.