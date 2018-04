Dotácie pre elektromobily končia

Štát spolu so Zväzom automobilového priemyslu prispievajú na nákup elektrického vozidla sumou 5-tisíc eur.

Záujemcovia o elektrické autá a plug-in hybridy by sa mali s nákupom poponáhľať. Štátna priama podpora ich predajov končí. Dotácie budú vyplatené len na vozidlá, ktoré budú zaregistrované do 30. júna tohto roku. Neskôr budú majitelia musieť znášať plnú kúpnu sumu týchto vozidiel.

„Ministerstvo hospodárstva SR vynakladá maximálne úsilie na to, aby bola lehota na získanie príspevku predĺžená, no zatiaľ stále platí pôvodný termín – 30. jún 2018. MH SR preto upozorňuje všetkých záujemcov, ktorí chcú získať finančný príspevok na nákup elektromobilov a plug-in hybridných vozidiel, že na získanie príspevku im zostávajú už len 2 mesiace. Nakoľko proces dovozu a následnej registrácie nového vozidla môže trvať aj niekoľko týždňov, záujemcovia by sa mali poponáhľať,“ informuje Maroš Stano, hovorca ministerstva hospodárstva.

Dôvodom ukončenia priamej podpory nie je vyčerpanie finančných prostriedkov na to určených. Zdá sa, že Slovákov elektrické a hybridné autá neoslovili ani s nižšími obstarávacími cenami vďaka dotáciám. „Doteraz získalo príspevok na kúpu elektrických a plug-in hybridných vozidiel 682 žiadateľov. Celková výška doteraz alokovaných prostriedkov je 2 892 000 eur, k dispozícii zostalo ešte 2 108 000 eur,“ dodáva Stano.

Počas nadchádzajúcich dvoch mesiacov bude podpora stále aktívna. Jedinou podmienkou na jej získanie je nákup elektrického alebo plug-in hybridného vozidla spolu s jeho následnou registráciou do konca júna tohto roka.

Štát spolu so Zväzom automobilového priemyslu (ZAP) prispievajú na nákup elektrického vozidla sumou 5-tisíc eur. Majiteľ plug-in hybridného auta má nárok na tritisíceurový príspevok. Na podporu vozidiel s alternatívnym pohonom bolo vyčlenených 5,2 milióna eur, z čoho najväčšia časť pochádzala z dnes už zrušeného Recyklačného fondu. Podľa pôvodných plánov mala podpora trvať do 11. novembra minulého roku.

Do minuloročných Vianoc rezort hospodárstva evidoval 485 žiadateľov o dotáciu, z čoho 289 žiadostí sa týkalo elektrických automobilov, zvyšok plug-in hybridov. Plug-in hybridné automobily v sebe spájajú spaľovací motor spolu s elektrickým pohonom. V porovnaní s klasickými hybridmi je však možné ich akumulátory dobíjať podobne, ako batérie bežných elektromobilov.

Ani priame dotácie na nákup elektrických a plug-in hybridných áut však ľudí nepresvedčili, aby na tieto vozidlá prešli. Dôvodom nízkeho záujmu o osobné automobily so spomenutým alternatívnym pohonom ostáva vysoká cena, prípadne krátky dojazd. V marci tohto roku bolo podľa štatistík ZAP na Slovensku zaregistrovaných 29 elektromobilov, čo predstavuje 0,34 percenta všetkých registrácií. Mesiac predtým to bolo dokonca len 13 kusov s celkovým podielom 0,15 percenta.

V budúcnosti má byť na Slovensku dostupný nový balík podpory, ktorý sa nesústredí na priame dotácie nákupu. Štát môže podporovať napríklad rozvoj nabíjacej infraštruktúry.

Ponuka elektrických vozidiel sa u všetkých výrobcov rozširuje. Najpredávanejším elektrickým autom na svete aj naďalej zostáva Nissan Leaf, ktorý je na trhu aktuálne v druhej generácii. Jeho cenníková cena sa začína na sume 32 750 eur. So štátnou dotáciou môže záujemcov stáť minimálne 27 750 eur. Na porovnanie, najnižšia cena podobne veľkého Nissanu Pulsar je 12 990 eur. Výrobca v prípade Leafu sľubuje normovaný dojazd 378 kilometrov. V reálnej premávke automobil na jedno nabitie zvládne prejsť približne 270. Následné nabíjanie má z bežnej zásuvky trvať 21 hodín. Rýchlonabíjačka zvládne dobitie za 40 až 60 minút.