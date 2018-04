Rozpačitá brigáda Slováka v skleníku v Holandsku

Na Pravdu sa obrátil takmer 50-ročný Slovák zo stredného Slovenska, ktorý pracoval niekoľko mesiacov v skleníkoch v holandskom Haagu. Pretože si želá zostať v anonymite, nazvime ho pán Vladimír. Prácu si našiel cez portál Profesia, na ktorom inzerovala pracovnú ponuku holandská agentúra HPT Holland – Horticulture Green Houses. Jej majiteľom je Paul de Groot. Práca bola jednoduchá, spočívala v zbere paradajok a v strihaní listov, a agentúra v inzeráte sľubovala, že zabezpečí aj bývanie a iné služby, samozrejme, všetko za peniaze.

Pán Vladimír sa na Pravdu obrátil so sťažnosťou, že agentúra neposkytovala pracovníkom platenú dovolenku, resp. že im nevyčerpanú dovolenku neuhradila. Keďže si dovolenku nečerpal, očakával, že sa po skončení pracovného pomeru peniaze za jej uhradenie objavia na jeho účte. V skleníkoch pracoval minulý rok od 1. apríla do 20. augusta a suma za nečerpanú dovolenku podľa neho predstavuje 420 eur.

Za služby si agentúra strhla z výplaty

Vladimír sa cíti byť ukrátený. Ponúkaná mzda za hodinu práce predstavovala 9,58 eura brutto, 8,50 eura v čistom. Zarobil teda 1 400 eur v hrubom každý mesiac pri asi 40 hodinách práce týždenne. Po odpočítaní nákladov na bývanie a iné služby, ktoré podľa zmluvy agentúra poskytla, mu v čistom na účte každý mesiac pribudla zhruba tisícka. Na výšku mzdy či charakter práce sa nesťažuje, chcel by však svoje peniaze za nečerpanú dovolenku. Domnieva sa, že má na ne nárok.

Vladimír sa domnieva, že agentúra neposkytovala nadštandard, ale že služby použila iba ako „pláštik pre nevyplácanie zákonných nárokov pracovníkov“.

Podľa zmluvy agentúra brigádnikom zabezpečuje aj ubytovanie, za čo si z výplaty strháva 82 eur za týždeň na osobu, mesačne vás teda ubytovanie vyjde na 336 eur. Okrem toho treba zaplatiť kauciu 328 eur, ktorú by mali na konci vrátiť, ak brigádnik zariadenie nepoškodí, resp. ak odovzdá izbu čistú, čo tiež, mimochodom môže byť predmetom sporu. Za upratanie vám môžu strhnúť z kaucie aj stovku. Manželský pár stojí ubytovanie 672 eur, pričom bytovú jednotku obývajú s ďalším nájomníkom. Suma okrem nájmu zahŕňa aj elektrinu, vodu, plyn a televíziu. Vladimír sa od spolubývajúcich dozvedel, že pre agentúru pracujú už štvrtý rok a dovolenku nikdy uhradenú nemali. Navyše vraj, ak by si chceli nájsť samostatné ubytovanie v meste, majiteľ agentúry by s tým nesúhlasil.

V zmluve sa uvádza, že „na konci zamestnávania zamestnávateľ vypočíta povolenú dovolenku a nahromadené dni pracovného voľna“. Zároveň sa však v tom istom článku zmluvy píše, že „táto kalkulácia rovnako obsahuje zrážky za služby poskytované zamestnávateľom pre zamestnanca, presnejšie nasledujúce: zabezpečenie ubytovania, zorganizovanie zariaďovania, vybavenie miestnych daní“. Výpočet služieb pokračuje a zahŕňa aj „vybavenie zdravotného poistenia“. Práve v tejto časti zmluvy však vidí Vladimír problém.

„To by hádam mala byť samozrejmosť, zamestnávateľ by mal automaticky vybaviť poistenie,“ namieta. Viaceré služby, za ktoré si majiteľ účtuje poplatky podľa zmluvy, sú podľa Vladimíra sporné. Spomína sa tu napríklad „pohotovostná služba 7 dní v týždni“ alebo „dozor nad prácou vykonávanou v teréne“, takisto zabezpečenie dopravy na miesto výkonu práce, pričom v inzeráte sa uvádza, že doprava je zadarmo. Vladimír sa domnieva, že agentúra neposkytovala nadštandard, ale že služby použila iba ako „pláštik pre nevyplácanie zákonných nárokov pracovníkov“. Namieta tiež, že po skončení brigády nedostal riadne vyúčtovanie, na základe ktorého by si mohol skontrolovať, za čo a v akej výške mu boli peniaze strhnuté.

Asistentkou majiteľa agentúry na Slovensku je Veronika Pálová zo Štúrova, ktorá robí pre Holanďana nábor, preto je veľa brigádnikov z južného Slovenska alebo z Maďarska. Asistentkou pána Groota v Holandsku je zas jej mama, ktorá v prípade neznalosti cudzieho jazyka zabezpečí komunikáciu s agentúrou na mieste.

Veronika Pálová nás so všetkými otázkami odkazovala priamo na „pána Paul de Groota“. Na otázku, či musia pracovníci povinne bývať v ubytovni, ktorú zabezpečí majiteľ agentúry, alebo môžu bývať aj inde, však zareagovala: „Viete, šéf to nemá rád…“ Ide vraj o to, že brigádnikov každé ráno rozváža auto do skleníkov a ak by bývali inde, situáciu by to komplikovalo. Niektorí brigádnici však majú vlastné auto.

Paul de Groot pre Pravdu uviedol, že v opísaných praktikách svoju agentúru nespoznáva a po 39 rokoch pôsobenia na trhu nechce byť s takýmito obvineniami konfrontovaný. „Ak majú terajší alebo bývalí zamestnanci agentúry nezrovnalosti, rád im všetko objasním v osobnom rozhovore,“ uviedol vo svojej odpovedi.

Vladimír však takto nepostupoval, pretože pochybuje, že by so sťažnosťou pochodil. „Keď tam prídete a neviete jazyk, riešite najprv úplne iné veci,“ vraví. Z dôvodu, že neverí, že by jeho sťažnosť bola úspešná, sa neobrátil ani na portál Profesia.sk, ktorý inzerát uverejnil.

Slováci sa majú obrátiť na holandské úrady

„Akonáhle sa preukáže, že agentúra alebo zamestnávateľ porušuje pravidlá, sťahujeme inzerciu z našej stránky. Nepodporujeme spoločnosti, ktoré majú nekalé praktiky,“ uviedla vo svojom stanovisku Nikola Richterová zo spoločnosti Profesia. V súvislosti so spomínanou agentúrou však žiadnu sťažnosť nedostali, prípad preto neriešili a firma tu naďalej prácu ponúka.

„Práva cudzincov v krajine EÚ sú rovnaké, aké majú tamojší pracovníci. To znamená, že cudzinci v krajine nemôžu mať horšie podmienky ako domáci. Platí to aj pri mzde, tá musí byť najmenej toľko, koľko je minimálna mzda v danom štáte,“ vraví Richterová.

„V takomto prípade nejde o vyslanie slovenským zamestnávateľom, ale o prácu v zahraničí, ktorá sa bude spravovať podľa holandského práva,“ komentuje situáciu Peter Varga z Katedry medzinárodného práva a európskeho práva Trnavskej univerzity. „Holandské právo rovnako poskytuje nárok na platenú dovolenku, keďže táto povinnosť vyplýva z práva EÚ, ktoré garantuje vo všetkých členských štátoch nárok na platenú dovolenku za kalendárny rok, prípadne jej pomernú časť, podľa odpracovaných mesiacov. Keďže ide o zamestnávanie v Holandsku, je potrebné obrátiť sa na holandské úrady, čo je obdoba inšpektorátov práce, ktoré fungujú na Slovensku. Rovnako by bolo potrebné skontrolovať aj plnenie odvodových a daňových povinností, aby nešlo o čiernu prácu. To je však úloha holandských orgánov,“ vraví Varga.

Práva cudzincov v krajine EÚ sú rovnaké, aké majú tamojší pracovníci. Nikola Richterová, spoločnosť profesia

V tomto prípade sa teda situácia bude riadiť podľa holandského práva. Ale aj holandské právo musí podľa právnika garantovať nárok na uhradenie nevyčerpanej dovolenky v prípade skončenia pracovného pomeru, „keďže takáto povinnosť je zakotvená v smernici 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času“. „Článok 7 tejto smernice stanovuje, že minimálna ročná dovolenka je v trvaní najmenej štyroch týždňov, pričom namiesto minimálnej doby ročnej platenej dovolenky nemôže byť vyplatená peňažná náhrada, s výnimkou prípadov skončenia pracovného pomeru. Ak teda agentúra nepriznáva zamestnancom a zamestnankyniam ich zákonný nárok, postupuje v rozpore s právnymi predpismi,“ uzatvára Varga.

„Pochybujem, že túto možnosť niekto využije, s čím tato agentúra počíta,“ vraví Vladimír o odporúčaní obrátiť sa na holandské úrady. Založil si aj e-mailový účet, kde sa mu majú rovnako postihnutí ľudia ozvať: nepreplatenadovolenka@ gmail.com.