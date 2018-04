Historicky najdrahší sociálny balíček má posilniť ekonomiku

Najnovší sociálny balík môže byť podľa odhadov až v objeme 600 miliónov eur. Ministerstvo financií tiež vyčíslilo, že prijaté opatrenia by mali v roku 2019 zvýšiť rast hrubého domáceho produktu o 0,5 percentuálneho bodu, čo by ekonomiku posilnilo o viac ako 400 miliónov eur.

Aj vďaka tomu by sa mala slovenská ekonomika v budúcom roku posilniť až o 4,5 percenta. Išlo by o jeden z najsilnejších rastov spomedzi krajín EÚ. Popri spotrebe je rast ťahaný novými investíciami automobiliek. Ak by sa naplnili aj očakávania napríklad pri výstavbe nových úsekov diaľnic na juhu Slovenska, rast hospodárstva by mohol atakovať hranicu piatich percent.

V rámci sociálneho balíčka koalícia zvažuje okrem rastu platov a penzií aj pokles daní pre živnostníkov, podporu pôžičiek pre mladých ľudí či nižšie dane na potreby pre bábätká, ako aj daňové úľavy v cestovnom ruchu.

„Zvyšovanie nízkych platov štátnych zamestnancov je investíciou do budúcnosti, a preto toto opatrenie môžeme považovať za krok správnym smerom. Tiež je pravdepodobné, že ľudia získané peniaze minú v slovenskej ekonomike, čo zvýši príjem štátu na dani z pridanej hodnoty,“ myslí si ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž.

S výrazným rastom miezd môžu v najbližších dvoch rokoch počítať slabo platení štátni zamestnanci od opatrovateľov v domovoch dôchodcov, cez kuchárky v školských jedálňach, až po učiteľov a zdravotné sestričky. Ak to ekonomický rast dovolí, platy státisícov zamestnancov v najbližších dvoch rokoch vzrastú až o dvadsať percent. Minimálna mzda by tak mohla o dva roky atakovať hranicu 600 eur v hrubom.

Zvažované kroky vlády na roky 2018 až 2020 Nulový deficit financií bude v roku 2020

bude v roku 2020 Trinásty dôchodok môže byť 220 eur. Nahradil by sa tým vianočný príspevok, ktorý bol vo výške 87 až 100 eur

môže byť 220 eur. Nahradil by sa tým vianočný príspevok, ktorý bol vo výške 87 až 100 eur Strop pre vek odchodu do penzie vo výške 65 rokov

vo výške 65 rokov Dovolenkové šeky v sume 500 eur, nižšia DPH pre cestovný ruch, pokles odvodov pre živnostníkov

v sume 500 eur, nižšia DPH pre cestovný ruch, pokles odvodov pre živnostníkov Nulová DPH na detskú výživu, plienky a ďalšie potreby pre malé deti

na detskú výživu, plienky a ďalšie potreby pre malé deti Minimálna mzda má v budúcom roku stúpnuť zo súčasných 480 na 520 eur

má v budúcom roku stúpnuť zo súčasných 480 na 520 eur Zvýšenie tabuľkových platov verejnej správy nad úroveň minimálnej mzdy

verejnej správy nad úroveň minimálnej mzdy V priebehu nasledujúcich dvoch rokov môžu platy štátnych zamestnancov stúpnuť o 20 percent

môžu platy štátnych zamestnancov stúpnuť o 20 percent Úverová amnestia pre desaťtisíce ľudí

pre desaťtisíce ľudí Obmedzenie vyplácania štátnej stavebnej prémie a vyššie zdanenia poistenia

štátnej stavebnej prémie a vyššie zdanenia poistenia Vyššia podpora duálneho vzdelávania s cieľom dostať na trh práce viac vhodných absolventov

s cieľom dostať na trh práce viac vhodných absolventov Od mája začnú platiť vyššie príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky a úľavy pri 13. a 14. platoch

vyššie príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky a úľavy pri 13. a 14. platoch Štátna podpora štartovacích pôžičiek pre mladé rodiny

Fico: Plánujeme ísť do win-win opatrení

„Plánujeme ísť do takzvaných win-win opatrení. Na jednej strane ľudia navrhované zmeny pozitívne pocítia vo vlastných peňaženkách a na druhej sa zvýšia príjmy štátneho rozpočtu. Tiež sa ešte viac naštartuje ekonomický rast Slovenska,“ povedal predseda najsilnejšej koaličnej strany Smer Robert Fico. „Na rast platov v súkromných firmách razantne zatlačí zvyšovanie minimálnej mzdy,“ tvrdí tiež Fico. Minimálna mzda má stúpnuť z tohtoročných 480 eur na 520 eur v hrubom.

Minimálna mzda je však v skutočnosti v šiestich stupňoch. V prvom sa nachádzajú operátori výroby, ktorí budú môcť v roku 2019 zarobiť najmenej 520 eur v hrubom. V druhom sú predavačky v obchodoch, ktorých minimálna mzda bude 624 eur, v treťom stúpne na 728 eur, vo štvrtom na 832, v piatom 936 a v šiestom na 1 040 eur. V poslednom šiestom stupni je minimálna mzda riaditeľov.

Rokovanie s odborármi

Pri štátnych zamestnancoch vláda aktuálne rokuje s odbormi o budúcoročnom zvyšovaní miezd. „Ak platy ľudí v tomto roku stúpnu o desať percent a v budúcom o ďalších desať percent, sme pripravení podpísať aj dvojročnú dohodu,“ povedal Jozef Kollár, prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ). Historicky najdrahší sociálny balíček v sume 600 miliónov eur nič nemení na cieľoch vlády dosiahnuť vyrovnaný rozpočet už v roku 2020. Slovensko pritom už v roku 2017 dosiahlo takzvaný primárny prebytok, čo znamená, že štát vybral viac peňazí, ako minul a verejné financie do mínusu stiahli splácania starých dlhov.

Státisíce štátnych zamestnancov majú v súčasnosti tabuľkové platy pod úrovňou minimálnej mzdy. Z nich každému jednému pracovníkovi štát každý mesiac vyplatí rozdiel chýbajúci do minimálnej mzdy. Napríklad opatrovateľ v domove dôchodcov nastúpi za tabuľkový plat vo výške 306,5 eura v hrubom. Pre príliš nízky nástupný plat bude mať tento zamestnanec každý mesiac vyplatenú odmenu vo výške 173,5 eura a výsledkom je hrubá minimálna mzda 480 eur. Rovnaký plat bude poberať aj jeho kolega s dvanásťročnou praxou, ktorý má síce tabuľkový plat 445 eur v hrubom, ale riaditeľom vyplatené odmeny dosahujú len 35 eur a výsledkom je hrubá minimálna mzda v sume 480 eur. „Dnes mnohí zamestnanci štátu pracujú za rovnako vysokú mzdu, a to napriek nadobudnutej praxi a odpracovaným rokom. Túto nespravodlivosť chceme v najbližších rokoch odstrániť,“ dodal Kollár.

Zvyšovanie platov

Vládna koalícia pripravuje aj ďalšie opatrenia na zvyšovanie miezd. Už od mája tohto roku musia firmy v pracovných inzerátoch zverejňovať aj výšku mzdy. Zároveň už budúci týždeň budú platiť vyššie príplatky za prácu v noci, cez víkend a štátny sviatok. Príplatok za prácu v noci stúpne zo súčasných dvadsať na tridsať percent hodinovej mzdy. Odmena za čas strávený v práci od desiatej hodiny večer do šiestej rána stúpne z 4,41 eura na 6,62 eura.

Ďalšie kolo zvyšovania nočných príplatkov sa odohrá v máji 2019, keď sa odmena dostane na 40 percent hodinovej minimálnej mzdy. V takom prípade príplatok za odpracovanie 8-hodinovej nočnej zmeny bude približne 9 eur v hrubom. Ďalej sa zavedie úplne nový príplatok za víkendovú prácu, ktorý v tomto roku bude v prípade soboty vo výške 25 percent hodinovej minimálnej mzdy a v roku 2019 stúpne na 50 percent. Za odpracovanú nedeľu bude už v tomto roku príplatok na úrovni 50 percent a v budúcom roku stúpne na rovných 100 percent. Už v tomto roku príplatok za prácu cez sviatok stúpne z 50 na 100 percent hodinovej priemernej mzdy.

Koalícia chce zvyšovať životnú úroveň

Na zvyšovaní miezd sa v utorok zhodli predsedovia všetkých troch koaličných strán. Zároveň každá strana predstaví aj vlastné opatrenia zamerané na zvyšovanie životnej úrovne ľudí. V Smere sa diskutuje o možnosti vyplatenia jednorazového trinásteho dôchodku vo výške 220 eur. Mladým rodinám má zas pomôcť zrušenie dane z pridanej hodnoty pre plienky a detskú výživu. Napríklad 600-gramové balenie bezlepkovéhoj detského mlieka sa dá kúpiť za 4,85 eura.

V prípade zrušenia 21-percentnej dane z pridanej hodnoty môže predajca znížiť cenu toho istého detského mlieka o 85 centov na rovné štyri eurá. V hre je aj zvýšenie rodičovského príspevku aspoň na úroveň minimálnej mzdy. Aktuálne mladé mamičky 34 týždňov dostávajú od štátu materský príspevok, ktorý je približne vo výške ich predchádzajúcej mzdy. Po uplynutí tohto obdobia dostanú rodičovský príspevok, ktorý je aktuálne vo výške 214,7 eura na mesiac. Smer zvažuje aj bezplatné autobusové prípoje k vlakom pre študentov a dôchodcov.

Most-Híd hovorí o mladomanželských pôžičkách

Ďalší koaličný partner presadzuje zavedenie mladomanželských pôžičiek v maximálnej výške 15-tisíc eur. „Finančná výhoda štartovacích pôžičiek bude spočívať najmä v štátnom príspevku po narodení dieťaťa, o jeho výške ešte prebiehajú rokovania,“ povedala Klára Debnár, hovorkyňa Mostu-Híd. Napríklad pôžička 8-tisíc eur na päť rokov s ročným úrokom 8 percent má mesačnú splátku 162 eur. Ak štát v prípade narodenia dieťaťa za mladú rodinu zaplatí 3-tisíc eur, mesačná splátka úveru klesne na 101 eur. O konkrétnej podobe štátneho príspevku sa zatiaľ stále rokuje a cieľom podpory je zvýšiť nízku pôrodnosť, ako aj motivovať ľudí ostať v menej rozvinutých regiónoch Slovenska.

Návrhy z dielne SNS

Tretí koaličný partner SNS presadzuje nižšie dane pre ubytovacie zariadenia. Podľa predstáv národniarov má daň z príjmu klesnúť zo súčasných 21 na 10 percent. V Zákonníku práce sa majú zároveň zaviesť dovolenkové šeky, ktoré majú byť vo výške 500 eur, a pracujúci ľudia si nimi budú môcť zaplatiť dovolenky na Slovensku. Zároveň na dovolenkové šeky má zamestnancom prispieť aj zamestnávateľ. Konkrétna výška príspevku zatiaľ nie je známa a samotné odmeňovanie dovolenkovými šekmi má byť dobrovoľné. SNS tiež navrhuje vydávanie kúpeľných poukazov pre dôchodcov. Tie má financovať štát. Zatiaľ nie je jasné, v akej sume budú.