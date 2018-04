Stavba úseku D1 stojí, dialničiari a primátor sa navzájom obviňujú

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) považuje stanovisko mesta Ružomberok k problémom s obnovením prác diaľnici D1 Hubová – Ivachnová za zmätočné, neodôvodnené a poškodzujúce jej dobré meno. Primátor mesta Igor Čombor podľa diaľničiarov uviedol nepresné, zavádzajúce a protichodné informácie.

„Primátor Ružomberka tvrdí, že mesto a okolité obce jednoznačne súhlasili so zmenou trasy diaľnice a výberom variantu V2. Jeden z rozkladov pritom podal výbor mestskej časti Hrboltová v zastúpení poslankyne Ružomberka Anny Šanobovej,“ informoval vo štvrtok hovorkyňa NDS Michaela Michalová. „Výhrady v rozklade sa týkajú aj vybraného variantu , pričom mestský výbor Hrboltovej s trasovaním nesúhlasí a požaduje západný portál tunela Čebrať a predĺženie tunela o ďalších šesťsto metrov,“ uviedla hovorkyňa.

Nechce sa im stavať, tvrdí primátor

Čombor považuje konanie NDS za „absurdné a smerujúce k tomu, ako nestavať, na čo mesto Ružomberok už dlhodobo upozorňuje“. NDS to dôrazne odmieta. „Ak by voči záverečnému stanovisku EIA neboli podané rozklady zo strany obyvateľov Ružomberka, výstavba na pozastavených častiach úseku D1 Hubová – Ivachnová mohla odštartovať 9. apríla, kedy malo nadobudnúť právoplatnosť záverečné stanovisko,“ priblížila Michalová. Práve NDS podľa nej vydala zhotoviteľovi stavby, Združeniu Čebrať (OHL ŽS, a. s. a Váhostav – SK, a. s.) pokyn na mobilizáciu, teda aby zabezpečil personálne a technické kapacity pre odštartovanie výstavby na pozastavených častiach diaľnice k 9. aprílu.

Práce na razení tunela Čebrať môžu podľa NDS pokračovať až po právoplatnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie, o čom primátora Ružomberka opakovane informovali. „Ak by sa s prácami začalo bez právoplatného záverečného stanoviska EIA, Európska komisia by stavbu nepreplatila a mohla by uplatniť korekcie aj na financie, ktoré už na stavbu dala v minulosti,“ upozornila Michalová. „Pokračovanie prác na pozastavených častiach diaľnice bez právoplatného stanoviska EIA by bolo v rozpore so smernicami Európskej komisie a znemožnilo by celkové čerpanie eurofondov na dopravnú infraštruktúru z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra,“ poznamenala hovorkyňa. NDS o celom procese dostavby úzko rokuje so zástupcami EK a agentúrou Jaspers.

NDS: Dodržiavame zákony

NDS preto považuje za nepochopiteľné vyjadrenia primátora Ružomberka , ktorý spomenul úmyselné komplikácie a nezhody medzi NDS, zhotoviteľom a subdodávateľmi. Skutočným dôvodom, prečo sa nestavia, je podľa NDS rozklad podaný obyvateľmi Ružomberka.

„Predstavitelia mesta protestujú proti obnoveniu razenia tunela a súčasne sa domáhajú pokračovania výstavby. NDS ako stavebník dôsledne dodržiava stavebný zákon a všetky podmienky výstavby zahrnuté v stavebnom povolení ako aj ešte prísnejšie pravidlá Európskej komisie na čerpanie fondov určených na výstavbu diaľnic,“ uviedla Michalová.

Do záverečného stanoviska EIA bolo podľa NDS zapracovaných spolu 159 požiadaviek verejnosti a autorizovaných špecialistov na proces EIA, ktoré NDS a zhotoviteľ budú počas výstavby akceptovať a realizovať. „Stavenisková doprava bude absolútne vylúčená z mestskej časti Hrboltová, západný portál tunela Čebrať bude odsunutý do maximálnej možnej vzdialenosti od zastavanej mestskej časti Hrboltová, osadí sa dočasná protihluková stena pri mestskej časti Hrboltová, poľné cesty sa zachovajú pre rekreačné účely a zrealizovaných bude ďalšie množstvo opatrení v prospech obyvateľov Ružomberka,“ dodala Michalová. Spomínaná poslankyňa Ružomberka podľa NDS navrhuje posúdiť variant stavby, ktorý sa už v predchádzajúcich fázach prípravy ukázal ako nerealizovateľný.

Ružomberok: Došla nám trpezlivosť

Mesto Ružomberok podáva ministerstvu dopravy a výstavby podnet na stavebný dohľad pre nestavanie diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. "Došla nám trpezlivosť s touto absurdnou situáciou. Podľa našich zistení sa stávame v tejto dráme nevýstavby rukojemníkmi úmyselných komplikácií,“ uviedol v stredu pre médiá primátor Ružomberka Igor Čombor. Komplikácie podľa neho predstavujú nezhody medzi NDS a spoločnosťami OHL ŽS a Váhostav – SK a ďalšie komplikácie majú súvisieť s firmou zodpovedajúcou za geologický projekt a práce – CADECO.

Podľa ružomberskej radnice vyjadrenia NDS z minulého týždňa na adresu Ružomberka pobúrili obyvateľov mesta a regiónu a hraničia s osočovaním. Mesto a okolité obce, ktoré sú účastníkmi konania v procese EIA na diaľnici D1 Hubová – Ivachnová, súhlasili so zmenou trasy diaľnice a výberom variantu V2. „Preto tvrdenia NDS o tom, že Ružomberčania blokujú výstavbu diaľnice, prekračujú hranice úcty voči obyvateľom, ale aj zákonom,“ uviedol Čombor. Dodal, že tiež nesúhlasí s podanými rozkladmi dvoch obyvateľov mestskej časti Hrboltová, no rešpektuje ich právo tak urobiť.