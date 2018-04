Bulharsko sa ponáhľa do eurozóny

Bulharsko by sa mohlo zapojiť do mechanizmu výmenných kurzov označovaného ERM-2, ktorý je akousi dvojročnú čakárňou na členstvo v eurozóne, do jedného roka, ak s tým budú súhlasiť predstavitelia Európskej únie a Európskej centrálnej banky. Uviedol to vo štvrtok bulharský premiér Bojko Borisov.