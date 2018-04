Mýto pre osobné autá namiesto známok? Možno v roku 2027

Ministerstvo dopravy sa bude musieť rozhodnúť o ďalšom fungovaní mýtneho systému po ukončení účinnosti zmluvy Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) s mýtnou spoločnosťou SkyToll o prevádzke elektronického výberu mýta. informoval o tom vo štvrtok generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií na ministerstve dopravy a výstavby Peter Varga.

„Zároveň sa dejú zmeny na úrovni Európskej komisie. V pripomienkovaní sú smernice, ktoré do istej miery menia spôsob spoplatnenia nadradenej infraštruktúry. Hovoríme o zavedení mýta pre osobné autá, o ukončení diaľničných nálepiek výhľadovo okolo roku 2027,“ uviedol Varga. Pripravovaná zmena bude podľa neho pravdepodobne pomerne výrazná.

„Nebránime sa inováciám a novým prístupom. Dôležité je, aby to nakoniec prinieslo výsledok, ktorý si od toho sľubujeme,“ vyhlásil Varga. Pokiaľ nie je jasne povedané, ako to má fungovať, aký to má mať prínos, SR bude podľa neho uprednostňovať skôr konzervatívny prístup podľa hesla „dvakrát meraj a raz rež!“

Varga v súvislosti s balíkom mobility Európskej komisie pre dopravcov povedal, že je lepšie mať nejakú dohodu než žiadnu. „Pravdepodobne žiadna dohoda by znamenala jeden z najhorších scenárov pre dopravcov. Veľmi sa snažíme, aby sme dospeli k dohode v tzv. lex specialis, ktorý by mal upravovať pravidlá podnikania v doprave. Snažíme sa byť racionálni, nezastávame žiadne extrémne pozície,“ dodal Varga s tým, že niektoré štáty zastávajú pozície, z ktorých sa ťažko hľadá kompromis. Nové pravidlá by podľa neho mali byť uplatniteľné a mali by fungovať férovo.

„Nechceme mať Európu rozdelenú na západ a východ. Vieme, že to tak geograficky je, ale malo by to byť inak. Tento politický rozmer tejto záležitosti je, myslím, aj pre samotnú Európsku komisiu veľmi nepríjemný,“ dodal Varga.

Pri mýte štát hľadal dohodu

Očakávané príjmy z elektronického výberu mýta sa podľa ministerstva dopravy a výstavby nenaplnili preto, lebo rezort vypočul požiadavky cestných dopravcov. Niektoré z plánovaných výnosov z mýta sa neuskutočnili práve po spoločnej dohode, uviedol Varga.

„Toto je presne ukážka toho, že vieme rokovať, vieme sa stretnúť a hľadať kompromisy. Niektoré príjmy sa nezrealizovali, iné sa zrealizovali v inej forme,“ uviedol Varga na medzinárodnej konferencii Doprava 2018. „Máme žiaľ aj príklady, kde sme sa dohodli a efektivita sa nedostavila. Istá skupina dopravcov si vyrokovala možnosť, aby sa mýto dalo dobíjať priamo na účet. Dodnes to využilo len pár desiatok dopravcov,“ upozornil Varga. Konferenciu zorganizovalo HNevents – vydavateľstvo MAFRA Slovakia, a. s., spolu so Združením cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia a Zväzom autobusovej dopravy.

Zmena v súvislosti s mýtom podľa sekčného šéfa v rezorte dopravy štát aj niečo stála a efekt sa zatiaľ nedostavil. „Vždy budeme posudzovať každú zmenu, ktorú robíme, aj s ohľadom na dopad na štátny rozpočet, na náklady autodopravcov, ale aj na to, ako celý systém funguje. Nehľadíme len na to, aby sme tabuľkovo vykázali najvyšší možný výnos, vždy sa snažíme, aby ten systém bol vybalansovaný a fungoval rovnako dobre pre všetkých,“ poznamenal Varga. Ocenil pritom ČESMAD Slovakia za racionálny prístup k veci.