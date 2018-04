Poukazy a nižšia DPH. Oživia cestovný ruch?

„Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) sa s týmto návrhom obracia na štátne orgány už niekoľko rokov, prvý raz s ním však prichádza vládnuca strana. Určite ho budeme aspoň morálne podporovať, lebo ako občianske združenie inú moc nemáme,“ povedal pre Pravdu prezident asociácie Stanislav Macko. Podľa neho by znížená DPH mohla výrazne ovplyvniť podnikanie v oblasti ubytovacích služieb. Uvítal by aj poukážky, ktoré by zamestnávatelia poskytovali svojim zamestnancom. Tie by sa mali premietnuť do Zákonníka práce, ktorý len nedávno prešiel rozsiahlou novelizáciou. „Poukážky, pokiaľ sa podnikatelia rozhodnú ich aplikovať, podporia práve domáci cestovný ruch,“ vraví Macko.

Päťsto eur na dovolenku

Cestovné šeky už pripravuje ministerstvo dopravy, ktoré ich odporúča nazývať rekreačnými poukážkami. „Tento termín je výstižnejší, keďže cieľom je regenerácia aj cestovanie,“ uviedol vo svojom vyjadrení tlačový odbor rezortu. „Hlavným cieľom tohto systémového opatrenia je zvýšiť záujem Slovákov o domácu dovolenku a umožniť aspoň jednu dovolenku ročne na regeneráciu fyzických a psychických síl zamestnancom, ktorí na ňu v súčasnosti nemajú financie. Práve toto má byť možnosť, aby sme čo najviac Slovákom umožnili spoznávať našu krajinu."

Zo systému môžu podľa ministerstva profitovať všetci zúčastnení. "Podnikatelia v sektore turizmu vrátane všetkých infraštruktúr spojených s cestovným ruchom môžu očakávať rast návštevnosti aj mimo sezóny, zvýšenú spotrebu služieb a tovarov, a tým aj vyššie príjmy,“ tvrdí rezort. Zámerom je, aby rekreačné poukazy mali hodnotu 500 eur, pričom väčšiu sumu, to znamená 55 percent (275 eur), by hradil zamestnávateľ. Dovolenkujúci zamestnanec by doplácal 45 percent. Pre zamestnávateľa aj zamestnanca by mala byť celá hodnota oslobodená od odvodových aj daňových povinností, čo by platilo aj pre živnostníka.

Podľa ministerstva ide o dobrovoľný nástroj podpory pre zamestnávateľa aj pre zamestnanca, teda poskytovanie aj využitie poukazov bude dobrovoľné. V tom sa rekreačné poukazy majú diametrálne líšiť od stravných lístkov, ktoré sú za zákona povinné, respektíve nahrádza ich zabezpečenie teplého jedla. „Zamestnanec musí požiadať zamestnávateľa, že má záujem o tento benefit, ale podľa aktuálneho návrhu zamestnávateľ má právo rozhodnúť sa o poskytnutí tohto benefitu, pretože zo zákona nebude povinný,“ uviedlo ministerstvo. Návrh rezortu nepočíta s príspevkom zo štátneho rozpočtu, nevylučuje však, že sa to v budúcnosti môže zmeniť. Poukážka sa bude dať použiť na nákup služieb spojených s minimálne dvoma prenocovaniami.

Navrhnuté budú pravdepodobne dve formy – elektronická a „bezpoukážková“. Pri nej poskytovateľ ubytovania vydá daňový doklad, ktorý zamestnancovi zamestnávateľ jednoducho uhradí. „Pri tejto forme nie je nutné žiadne špeciálne povolenie, aby sa do systému mohli zapojiť prakticky všetci poskytovatelia ubytovania na Slovensku. Bezpoukážkovú formu tiež navrhujeme z dôvodu absolútneho 100-percentného pokrytia trhu a podpory najmenej rozvinutých regiónov, kde platobné terminály ešte nie sú samozrejmosťou. Pre zamestnávateľov je motivačné, že rekreačné poukážky nepodliehajú zdaneniu ani odvodom a nebudú im meniť postupy účtovníctva, pretože pomer financovania je podobný ako pri gastrolístkoch,“ uviedlo ministerstvo. Keďže na zavedenie nového opatrenia je potrebné novelizovať zákon o dani z príjmov a Zákonník práce, v praxi ho nemožno očakávať skôr ako začiatkom budúceho roka. Od poukážok si rezort sľubuje aj úspech v boji so šedou ekonomikou v sektore ubytovania.

Hotelieri sa tešia

„Zavedenie cestovných poukážok umožní využívať služby cestovného ruchu aj Slovákom, ktorí majú nižšie príjmy a nemôžu si dovoliť stráviť niekde napríklad týždňovú dovolenku. Systém cestovných šekov môžu zamestnávatelia využiť aj ako formu benefitu na získavanie zamestnancov či ako spôsob ich odmeňovania,“ povedal generálny manažér Zväzu hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky Marek Harbuľák. Pokiaľ ide o zníženie dane za ubytovanie, skúsenosti z iných krajín podľa neho dokazujú, že zníženie sadzby má za následok mierny pokles cenového indexu služieb.

Podľa agentúry SITA z 28 členských štátov EÚ znížená základná sadzba DPH na ubytovanie a stravovanie nie je len v Dánsku, vo Veľkej Británii a na Slovensku. Ministerstvo financií návrh zatiaľ nekomentuje. Príjmy z výberu DPH v tejto oblasti predstavovali minulý rok 44,3 mil. eur a v porovnaní s rokom 2016 boli vyššie o 16,9 percenta.

„Zníženú sadzbu DPH však treba vnímať ako systémové opatrenie, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencieschop­nosť podnikov v cestovnom ruchu, a to tým, že dokážu vytvárať viac finančných zdrojov, ktoré slúžia na zamestnanie nových zamestnancov, zvyšovanie miezd a investície. Toto sú tiež overené skúsenosti z krajín, kde bola zavedená znížená sadzba DPH na ubytovacie alebo stravovacie služby,“ tvrdí zástupca hotelierov. „Za branžu môžem zdôrazniť, že iba zvýšený počet návštevníkov z pohľadu rozvoja cestovného ruchu neznamená, že cestovný ruch sa rozvíja a že nie je potrebné nič meniť. Práve naopak, vidíme, že napriek rastu počtu návštevníkov nedokážeme zabezpečiť všetky služby, o ktoré majú návštevníci záujem, nedokážeme investovať a rozvíjať služby tak, ako v iných európskych krajinách, ktoré sú z hľadiska ponuky našimi konkurentmi,“ povedal Harbuľák.

Predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov (ASK) Janka Zálešáková považuje cestovné šeky za staronovú tému. „V minulosti to boli tzv. rekreačné poukážky na podporu domáceho cestovného ruchu, dokonca už v paragrafovom znení,“ povedala. Problémom podľa nej nebola základná myšlienka, ale „koľko a kto, za akých podmienok a ak áno, aká forma“.

Len veľmi malá časť pobytov či prenocovaní v kúpeľoch nemá charakter zdravotnej starostlivosti, ktorá je na Slovensku už dnes oslobodená od DPH. Ide napríklad o konferencie, firemné akcie, bežné hotelové ubytovanie či lyžiarske rekreačné pobyty.