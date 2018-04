Do fabrík potrebujeme cudzincov, aj Slovákov zo zahraničia

Ako možné riešenia nedostatku pracovnej sily na Slovensku predstavili účastníci podujatia aj iné opatrenia, napríklad zefektívnenie verejnej správy, zvyšovanie flexibilného zamestnávania matiek na trhu práce či integráciu rómskych či iných vylúčených komunít.

Cudzinci prichádzajúci na Slovensko pracovať sú podľa Ondruša najmä ľudia so stredoškolským vzdelaním. „Zhruba dve tretiny ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko pracovať, prichádzajú obsadzovať nízkokvalifikované pracovné miesta,“ priblížil Ondruš.

Opatrenia na zamestnanosť v regiónoch, kde je nedostatok pracovníkov, zahŕňajú podľa generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mariána Valentoviča zamestnávanie ľudí z tretích krajín. V týchto prípadoch budú zverejnené voľné pracovné miesta a zamestnávatelia budú mať možnosť zrýchlenou formou v týchto regiónoch prijímať pracovníkov z iných krajín.

„Naša predstava je, aby toto bolo naozaj vykrytie toho nedostatku, ktorý je aktuálny,“ dodal s tým, že následne bude snaha túto pracovnú silu čo najskôr nahradiť slovenskými zamestnancami.

Ako opatrenie na zamedzenie vytláčania slovenskej pracovnej sily predstavil Valentovič doklad o zabezpečení primeraného ubytovania pre týchto občanov. „Sme dohodnutí aj s regionálnymi pobočkami, že budeme chodiť na námatkové kontroly,“ podotkol Valentovič. Za posledné roky sa zvýšil počet vydaných povolení na zamestnávanie príslušníkov tretích krajín. Riaditeľ INEKO Peter Goliáš uviedol, že najviac cudzincov prichádzajúcich do SR je zo Srbska. Podľa prieskumu INEKO a Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) približne 25 % zamestnávateľov rieši nedostatok pracovníkov zamestnávaním cudzincov. Goliáš dodal, že podľa neho je dôležitý cielený výber imigrantov. „Mali by sme zaviesť nejaký inteligentný imigračný systém,“ zdôraznil.

Nesúlad na trhu práce by mohli podľa Lucie Šrámkovej, riaditeľky Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií, zmierniť Slováci, ktorí odišli do zahraničia. Počet Slovákov, ktorí sa vracajú zo zahraničia do SR, podľa nej rastie. Ako ďalší potenciálny prístup k nedostatku pracovníkov uviedla zvyšovanie flexibilných foriem zamestnania matiek na trhu práce, možnosť uvoľniť ľudský kapitál z verejného do súkromného sektora či integráciu rómskych a iných vylúčených komunít na pracovný trh. Doplnila, že možnosťou je aj prilákať viac cudzincov s tým, že na základe analýzy sú mzdy Slovákov a cudzincov na približne rovnakých pozíciách pomerne rovnaké. Šrámková pripomenula, že SR je spomedzi krajín OECD jednou z krajín, ktoré najviac ohrozuje robotizácia.