Čínska Hodvábna cesta by mohla viesť cez Slovensko

Tranzit tovaru z najväčšieho štátu východnej Ázie by do Európy mohol tiecť práve cez slovenské územie. Cieľom konferencie bolo prezentovať možnosti, ako túto prepravu zjednodušiť. Informovala o tom v piatok hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.

Na konferenciu prišlo 140 účastníkov z Číny, Ruskej federácie, Ukrajiny a Slovenska, spoločne sa zhodli na potrebe rozvoja užšej spolupráce v oblasti logistickej prepravy a spojenia medzi Východom a Západom. Program bol zameraný na prezentáciu odborníkov predovšetkým z oblasti železničnej dopravy a logistiky. V piatok hostia navštívili železničné prekladisko v Čiernej nad Tisou a Terminál kombinovanej dopravy Dobrá, v ktorom sa v súčasnosti prekladajú štyri ucelené vlaky týždenne s kontajnermi medzi európskym a širokým železničným rozchodom.

Organizátorom podujatia „Slovensko vstupná brána do Európy pre novú hodvábnu cestu z Číny“ bolo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spolu so spoločnosťou International Coordination and Service Center for Land Bridge Block-Train Programmes v Pekingu, ako aj ďalšími partnermi zo Slovenska, Ruska a Ukrajiny. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj čínsky veľvyslanec v SR Lin Lin. Jedným z cieľom bolo oboznámiť organizátorov vlakov z Číny, Ruska a Európy o možnostiach Slovenska v oblasti tranzitu tovaru a dlhodobom cieli vytvoriť na východnom Slovensku logistické centrum pre železničnú prepravu medzi Áziou a Európou.

„Konferencia sa sústredila na prezentovanie možnosti použitia finančných nástrojov OPII s cieľom podporiť dobudovanie pripravených intermodálnych terminálov v Bratislave Pálenisku, Košiciach Bočiari a Leopoldove Šulekove. Pracovná skupina ministerstva dopravy so zástupcami Slovenska a čínskym partnerom deklarovala svoje benefity v oblasti prepravy tovarov po železnici, nielen z hľadiska geografickej polohy, ako vstupná brána do strednej Európy,“ informovalo MDV SR.

Nová obchodná cesta by mohla byť pre Slovensko šancou, ako rozšíriť finančné a investičné možnosti rozvoja národnej ekonomiky. Na území Košického samosprávneho kraja sa nachádza intermodálny terminál Dobrá s kapacitou 200 000 kontajnerov ročne, ktorý má potenciál stať sa logistickým centrom východnej Európy. Na konferencii boli prezentované aj kroky KSK k vybudovaniu a prevádzke Globálneho logistického industriálneho parku (GLIP).

„Som veľmi rád, že s veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky na Slovensku ako aj s čínskymi investormi sme sa zhodli na viacerých otázkach. A taktiež som rád, že čínska strana súhlasila so spoluprácou na projekte GLIP. Budeme pracovať na ďalších spoločných krokoch za účelom posilnenia pozície Košického samosprávneho kraja a Slovenska ako tranzitnej krajiny,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Konštatoval ďalej, že z Košíc do Európy je kvalitné železničné napojenie s dostatočnou prepravnou kapacitou a vyššími dopravnými rýchlosťami ako v Poľsku alebo Maďarsku. „Zrealizovaním projektu GLIP prinesieme na územie nášho kraja nové pracovné a obchodné príležitosti nielen pre čínskych investorov,“ dodal.

V blízkej budúcnosti je podľa Trnku možné očakávať nárast objemu tovarových tokov medzi Áziou a Európou, realizácia projektu „Hodvábna cesta“, ako aj projektu GLIP má preto veľký význam pre rozvoj dopravnej infraštruktúry v regióne.