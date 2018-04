Američania sú na koni, v Košiciach im rastú zisky

Záujem Číňanov o košické oceliarne naráža na čoraz vyššiu cenu za podnik. Tá stúpa úmerne so ziskami košických oceliarní, o kúpu ktorých sa od Američanov zaujíma čínsky oceliarsky gigant He Steel Group. Najnovšie hospodárske výsledky celej americkej skupiny U.S. Steel ukázali, že podnik je síce vysoko zadlžený, ale ich európska divízia, ktorej dominujú oceliarne v Košiciach, zarába čoraz viac.