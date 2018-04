Malé trate chátrajú. Nastane obrat?

Vlakovej doprave na Slovensku ruže nekvitnú. Na viac ako dvadsiatich železničných tratiach bola v minulosti prerušená pravidelná osobná doprava a to nie je všetko.

Ďalších osem tratí skončilo úplne. Napríklad v roku 1974 posledný raz išiel vláčik z Ružomberka do legendárnych kúpeľov v Korytnici. Ak sa niečo zatvorilo, obnova nastala len sporadicky. Za posledných dvadsať rokov sa obnovila len trať z bratislavskej Petržalky do Kittsee (Rakúsko) a zo Skalitého do Zwardoňa (Poľsko).

Okrem toho sa zachránila doprava na tratiach, ktoré to mali nahnuté, ale tlak verejnosti napokon na politikov zabral. Tak to bolo v prípade známeho vláčika nazývaného Štiavnická Anča, vlaky sa sezónne vrátili aj do Plaveckého Mikuláša a hroziaci koniec vlakov v minulosti odvrátili napríklad aj v Rajeckých Tepliciach.

Zo skupiny tratí, v rámci ktorej bola v minulosti zastavená osobná doprava, ale trať využívajú aspoň nákladné vlaky, chce minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) aktuálne obnoviť pravidelnú osobnú vlakovú dopravu medzi Zvolenom a mestom Šahy. Na danej trati aktuálne funguje pravidelná doprava len v úseku od Šiah po Čatu. "Som presvedčený, že trať má veľký potenciál. Ako ministerstvo deklarujeme, že podporujeme rozvoj železničnej dopravy, a preto sme tu. Verím, že spoločne nájdeme riešenie, ktoré prispeje k lepšej mobilite celého regiónu,“ povedal Érsek.

Hont má pocítiť zmenu

Pravidelná osobná doprava bola na železničnej trati medzi Zvolenom a Šahami zastavená v roku 2003. Dôvodom bol nízky počet cestujúcich. Železničná trať takmer kopíruje cestu prvej triedy I/66. Prechádza cez obce Dobrá Niva a Hontianske Nemce. Rovnako koľaje prechádzajú aj cez okresné mesto Krupina.

Zo Zvolena do Šiah sa dá najrýchlejšie dostať autom. Po ceste prvej triedy je to 70 kilometrov a za ideálnych podmienok ju autá zvládnu za hodinu. Okrem auta cestujúci môžu využiť autobusové linky. Priamych spojení je málo. Zo Zvolena do Šiah jazdí jeden priamy autobus denne. Vo väčšine prípadov musia cestujúci prestupovať. Cesta tak trvá približne dve hodiny. V budúcnosti je v oblasti trasy existujúcej cesty prvej triedy plánovaná aj výstavba rýchlostnej cesty R3.

Zvyšovanie počtu cestujúcich vo vlakoch odštartovalo v roku 2014 zavedenie bezplatného cestovného pre študentov a dôchodcov. V minulom roku ZSSK previezla 72,47 milióna cestujúcich. V roku 2016 ich bolo 65,6 milióna. Obnovenie osobnej dopravy na trase Zvolen – Šahy sa však nezaobíde bez investícií. Aktuálne je trať vhodná pre nákladnú dopravu. Vlaky na nej môžu jazdiť maximálnou rýchlosťou 70 km/h.

Podľa správcu železničnej infraštruktúry, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), bolo za posledných 20 rokov na Slovensku zrušených päť tratí. Vlaky prestali jazdiť medzi Šamorínom a Kvetoslavovom, Poltárom a Rimavskou Sobotou a medzi Stupavou a Devínskym Jazerom. Posledná trať bola uzatvorená v novembri 2015 medzi Lužiankami a Dražovcami.

Výstavba nových tratí viazne. Štát za posledných 25 rokov zmodernizoval 130 kilometrov tratí. Hlavným cieľom je zvýšenie rýchlosti medzi Bratislavou a Košicami na 160 km/h. V krajinách západnej Európy vlaky presahujú rýchlosť 200 km/h.

Zvíťazia peniaze alebo rozum?

Na Slovensku je okrem slušne vyťažených hlavných ťahov aj ďalších 234 kilometrov železničných tratí, ktorých vyťaženosť je nízka a fungujú bez osobnej dopravy. Na ďalších 91 kilometroch je nízka intenzita osobnej dopravy. Podľa Národného programu reforiem z minulého roku by ich zrušenie štátu prinieslo úsporu 6 miliónov eur ročne. Slovensko má vraj štatisticky o 40 percent viac koľají vzhľadom na rozlohu ako 15 pôvodných krajín Európskej únie. Okrem tohto „finančného“ pohľadu je aj objektívnejší pohľad, ktorý hovorí o tom, že menej vyťažené trate sú často v nádherných regiónoch, ktoré by pri lepšom využívaní svojho potenciálu mohli mať vlaky ako bonus pre rozvoj cestovného ruchu.

Celkovo na území Slovenska existuje 21 tratí, kde bola pravidelná osobná doprava pozastavená. Na niektorých tratiach premávajú vlaky len pri určitých príležitostiach alebo sezónne. Na trati medzi Zohorom a Plaveckým Podhradím oddnes do 14. októbra premáva turistický vlak. Pravidelná osobná doprava bola v úseku zastavená v roku 2003.

V rovnakom roku boli zastavené aj pravidelné osobné vlaky medzi Spišskou Novou Vsou a Levočou. ZSSK obnovuje vlaky pre osobnú dopravu počas Mariánskej púte, ktorá sa koná raz ročne.