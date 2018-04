Digitálna daň v EÚ tak skoro nebude, Slovensko chce spraviť vlastnú

Na dvojdňovom zasadnutí Rady EÚ pre ekonomické a finančné záležitosti (ECOFIN), ktoré sa konalo v rámci bulharského predsedníctva v Rade EÚ, zastupoval SR podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír.

Ministri v prvom z dvoch pracovných blokov diskutovali o možnostiach a nástrojoch zlepšenia výmeny informácií a použitia informačných systémov cielených na zlepšenie výberu daní.

V druhom bloku sa zaoberali možným zdanením tzv. digitálnej ekonomiky a výzvam, ktoré s tým súvisia. Táto debata nadviazala na súbor návrhov opatrení, ktoré v marci tohto roka zverejnila Európska komisia.

„Zavedenie tzv. digitálnej dane sa na európskej úrovni tak skoro neuskutoční. Dosiahnuť konsenzus v daňových otázkach na európskej úrovni nie je práve tá najjednoduchšia vec na svete,“ povedal pred začiatkom rokovania Kažimír.

„Radi by sme to zaviedli na národnej úrovni, a to plne v súlade s odporúčaniami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD),“ dodal šéf rezortu financií.