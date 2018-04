Budú clá, nebudú? Trump sa hrá so spojencami

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zrejme predĺži svojim partnerom výnimku z platenia ciel na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. Platnosť výnimky sa končí 1. mája.

Dĺžka predĺženia sa však bude pri jednotlivých krajinách líšiť podľa toho, ako pokročili rokovania. Uviedol to server spravodajskej televízie CNBC s odvolaním sa na informované zdroje.

Podľa týchto zdrojov napríklad Kanade a Mexiku bude výnimka predĺžená, pretože urobili pokrok v otázkach ocele a hliníka pri rokovaniach o novej Severoamerickej dohode o voľnom obchode (NAFTA). Zatiaľ však nie je jasné, ako pokročili rokovania s Brazíliou, Austráliou a Argentínou. CNBC sa nezmienila ani o EÚ.

Južná Kórea bude podľa CNBC oslobodená od ciel natrvalo, pretože v novej obchodnej dohode boli dohodnuté kvóty na dovoz. Vládni úradníci požiadali aj ostatné krajiny, aby im oznámili, s akou vysokou úrovňou kvót by súhlasili. Kvóty sú podľa jedného z úradníkov aktívnou časťou rokovania s každou krajinou, ktorá získala dočasnú výnimku.

Rokovaniami o trvalých výnimkách s jednotlivými krajinami bol poverený americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer. Iba s Európskou úniou vedie rokovania minister obchodu Wilbur Ross. Na celý proces dohliada Národná bezpečnostná rada. Konečné rozhodnutie o predĺžení výnimiek je na prezidentovi.

Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) s odvolaním sa na zdroje napísal, že Ross tento týždeň telefonicky hovoril s európskou komisárkou pre obchod Ceciliou Malmströmovou a požiadal ju, aby EÚ dobrovoľne obmedzila vývoz ocele a hliníka do USA na 90 percent priemernej úrovne z rokov 2016/2017. To by predstavovalo zníženie vývozu o 16,3 percenta. Európska komisia však túto požiadavku odmietla a označila ju za neprijateľnú.