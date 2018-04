Kiššová podporuje rozdielne minimálne mzdy v regiónoch, Richter je proti

Regionálna minimálna mzda by len prehlbovala rozdiely v jednotlivých oblastiach Slovenska, lepšou cestou by bola odvetvová skladba. Zdôraznil to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) v nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12. Zároveň vyslovil presvedčenie, že v tomto roku nezamestnanosť v SR bude začínať číslom štyri.