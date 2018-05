Opravia zlomok výtlkov, na viac kraje nemajú

Kvalita ciest sa po zime výrazne zhoršila. Vodiči sa stretávajú s deravým povrchom vozoviek na celom území Slovenska. Cesty druhej a tretej triedy majú na Slovensku najväčšie zastúpenie, pričom ich spravujú samosprávne kraje. Tie idú do opráv investovať milióny eur. Na zlepšenie situácie na najkritickejších úsekoch sú však potrebné opravy za desiatky miliónov eur.

Na Slovensku sa nachádza 3 610,05 kilometra ciest druhej triedy spolu s 10 357,21 k­ilometra ciest tretej triedy. Práve cesty najnižšej triedy sú v cestnej sieti zastúpené najviac.

"Na rok 2018 bolo na rekonštrukciu havarijných a nevyhovujúcich stavov ciest vrátane rekonštrukcie mostov na území Prešovského samosprávneho kraja vyčlenených zatiaľ 11 800 000 eur z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Európskej investičnej banky,“ povedal Marcel Horváth, námestník riaditeľa pre investície a prevádzku Správy a údržby ciest PSK.

Na odstránenie stavu mostov, ako aj odstránenie nevyhovujúceho a havarijného stavu ciest by sme potrebovali finančné zdroje vo výške 64 mil. eur, čím ŽSK aktuálne nedisponuje. hovorkyňa Žilinského kraja Martina Remencová

Podľa neho kraj plánuje investovať s podporou Európskej únie ďalších približne 21 miliónov eur do rekonštrukcie piatich úsekov a ďalších 7,3 milióna eur s podporou programu Interreg, ktorý slúži na cezhraničnú spoluprácu medzi Maďarskom a Slovenskom. Na tieto projekty štát prispeje 5-percentným spolufinancovaním. "Podľa vypracovanej špecifikácie návrhu kapitálových výdavkov na roky 2018 – 2020 je potrebné na najnevyhnutnejšie stavebné akcie približne 30 miliónov eur,“ dodáva Horváth.

Čiastočne sa dočká Záhorie

Rovnaký objem na rekonštrukciu kritických úsekov odhaduje aj Trnavský samosprávny kraj (TTSK). "V rozpočte TTSK je na rok 2018 vyčlenená suma 1 490 293 eur. Finančné prostriedky v oblasti cestnej infraštruktúry budú zvýšené v priebehu roka v závislosti od výsledku hospodárenia TTSK a vývoja daňových príjmov,“ uvádza hovorca kraja Patrik Velšic.

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) očakáva, že v tomto roku zo svojich vlastných zdrojov opraví 58 kilometrov ciest. Na tento účel vynaloží 6,2 milióna eur. V minulom roku bol kraju schválený nenávratný finančný príspevok z eurofondov a zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu piatich úsekov v celkovej výške takmer 21 miliónov eur. Príspevok Európskej únie predstavuje 85 percent, štát sa podieľa 10 percentami. NSK na rekonštrukcie ciest vynaloží 5 percent z nákladov.

Výtlkov na slovenských cestách neubúda, skôr naopak. Dôvodom je aj nedostatok fi nancií na opravu cestných komunikácií. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Na rekonštrukciu piatich úsekov kraj aktuálne hľadá zhotoviteľa. Najdlhším opraveným úsekom má byť 30-kilometrová cesta druhej triedy II/580 medzi Šuranmi a Kalnou nad Hronom.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý je rozlohou najmenší, v tomto roku na rekonštrukcie ciest vyčlení 6 miliónov eur z vlastného rozpočtu. "V roku 2018 predpokladáme aj začatie modernizácie cesty Malacky – Rohožník, ktorej rozpočet je 7 029 882,22 eura bez DPH a investícia bude spolufinancovaná zo zdrojov EÚ,“ informuje hovorkyňa kraja Lucia Forman.

Z rozpočtu bude opravená cesta druhej triedy II/503 v niekoľkých úsekoch v Malackách a v Záhorskej Vsi. V Hurbanovej Vsi dôjde na tejto ceste k rekonštrukcii križovatky. Cesty tretej triedy BSK opraví v Čiernej Vode, ktorá je miestnou časťou Chorvátskeho Grobu, a v Závode. Okružná križovatka pribudne v Novej Dedinke.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) chce z vlastného rozpočtu opraviť 50,9 kilometra ciest a 19 mostov. Na tento účel má vyčlenených 6,255 milióna eur. "Okrem toho budeme cesty opravovať aj z fondov Európskej únie, čo by malo byť v sume 9,570 milióna eur. Z toho plánujeme opraviť ďalších 11,833 km ciest a 10 mostov. Odsúhlasené máme aj ďalšie zdroje z EÚ (7,3 milióna eur), kde sa ešte pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa, pričom je predpoklad, že budú realizované v budúcom roku (13,8 kilometra ciest a 9 mostov). Celkovo teda tento rok opraví viac ako 60 kilometrov ciest a 29 mostov,“ informuje hovorkyňa kraja Martina Remencová.

V tomto roku vodiči môžu jazdiť po opravenej ceste druhej triedy II/520 v Oravskej Lesnej a v úseku medzi Zákamenným a Krušetnicou. Obnovené budú napríklad aj cesty II/487 medzi Čadcou a Makovom a II/517 medzi Rajcom a hranicou kraja. Nový povrch dostane aj cesta II/584 v Demänovskej doline.

Na východe bude kraj vážiť kamióny

ŽSK potrebuje na rekonštrukciu všetkých kritických úsekov desiatky miliónov eur. "Mnohé mosty sú v nevyhovujúcom v alebo havarijnom stave, teda ich stavebno-technický stav je hodnotený ako zlý (V) alebo veľmi zlý (VI). Na odstránenie tohto stavu mostov, ako aj odstránenie nevyhovujúceho a havarijného stavu ciest by sme potrebovali finančné zdroje vo výške 64 mil. eur, čím ŽSK aktuálne nedisponuje a bez zmeny prístupu štátu nebude možné v blízkej dobe takýto objem peňazí na opravu ciest zabezpečiť,“ hovorí Remencová.

Košický samosprávny kraj (KSK) chce podľa návrhu rozpočtu použiť na opravy ciest 6 238 501 eur. "Nedá sa povedať, ktorá z týchto investícií je najdôležitejšia alebo ktorý úsek je najkritickejší. Všetky cesty, na ktoré sú vyčlenené finančné prostriedky, si vyžadujú opravu. Takýchto úsekov je však v Košickom samosprávnom kraji podstatne viac. Do opráv ciest II. a III. triedy však chceme zahrnúť takzvanú studenú technológiu, ktorá by mala priniesť úsporu v rozpočte viac ako pol milióna eur. Pokračovať budeme aj ďalšími opatreniami na zefektívnenie údržby ciest. Taktiež sme zakúpili tri váhy na váženie vozidiel, ktoré by mali odhaliť preťažené kamióny, ktoré prechádzajú týmto úsekom, aby sme naše cesty čo najviac chránili,“ povedal predseda samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) majú v tomto roku v pláne opraviť cesty z vlastného rozpočtu za 5,5 milióna eur. "Z vlastnej kasy plánuje trenčianska župa opraviť viac ako 51 kilometrov cestných komunikácií II. a III. triedy. K najdlhším úsekom, ktoré čaká oprava, patrí napríklad úsek cesty v dĺžke viac ako 4,5 kilometra medzi Modrovou a Novou Lehotou v Novomestskom okrese či 3,9-kilometrový úsek medzi Vrbovcami a Chvojnicou v okrese Myjava,“ uviedla hovorkyňa kraja Veronika Rezáková.

Štyri cestné úseky kraj opraví aj z európskych peňazí. Náklady na rekonštrukciu sa celkovo vyšplhajú na 20,5 milióna eur, pričom 85 percent sumy zaplatí Európska únia, 10 percent štát a piatimi percentami prispeje samotný kraj.

Najväčší samosprávny kraj na Slovensku, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), na otázky denníka Pravda neodpovedal. Počas minulého volebného obdobia kraj nemohol čerpať peniaze z eurofondov pre čierne zamestnávanie priamo na úrade.

Bratislava sa topí v zápchach

Cesty prvej triedy na území celého Slovenska má v správe Slovenská správa ciest (SSC). Cestári chcú v tomto roku minúť na údržbu dvojprúdoviek 37 miliónov eur. Na opravu všetkých úsekov to však stačiť nebude. Cesty v mestách sú v správe jednotlivých miest.

S rekonštrukciami niektorých hlavných ťahov začala napríklad samotná Bratislava. Oprava dvojkilometrového úseku Bajkalskej ulice zaberie viac ako mesiac, pričom práce majú byť ukončené až 21. mája. Mesto sa zatiaľ topí v dopravných zápchach. Magistrát hlavného mesta chce v tomto roku minúť na opravy 16 miliónov eur. Z celkovej sumy pochádza deväť miliónov z vládnej dotácie.

Rozkopávkam sa nevyhli ani menšie mestá. Vodiči musia počítať s obmedzeniami napríklad aj v Spišskej Novej Vsi. Na opravy mesto vynaloží z vlastného rozpočtu 6 miliónov eur. Nový povrch dostane do konca roka 10 kilometrov ciest a 5 kilometrov chodníkov.