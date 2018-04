Rumová aróma končí. Výnimku majú liehoviny

So vstupom do únie zmizol z pultov rum od slovenských liehovarníkov, teraz sa rieši aj osud rumovej arómy. Práve tá totiž dáva „umu“ jeho rumovú arómu. Pridáva sa však nielen do alkoholu voňajúcom po rume, ale aj do niektorých známych cukroviniek.

Liehovarníci dostali nateraz k dobru ďalších päť rokov. Po uplynutí tejto výnimky od Bruselu by rumová esencia mala definitívne skončiť aj v liehovinách. Obsahuje totiž problematickú zlúčeninu furán. Práve tá obsahuje podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín rakovinotvorné látky. Pre ostatných výrobcov potravín platí zákaz od 22. apríla tohto roka. Okrem Slovenska používa arómu s furánom aj susedné Česko, ktoré tiež dostalo výnimku.

Výrobcovia rumovej esencie aj "umu” tak budú mať päť rokov, aby našli chuťovo a aromaticky identickú náhradu. „Furán sa v aróme nachádza len vo veľmi malom množstve. Ak by mal u spotrebiteľa z tejto látky vzniknúť nejaký zdravotný problém, musel by denne vypiť 4 až 5 litrov rumu, a to je nemožné,“ upokojuje ľudí prezident Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Ján Király. Na novej rumovej esencii sa podľa neho už pracuje.

Potravinárske firmy na zákaz z Bruselu reagovali a na trhu sú už plnohodnotné náhrady klasickej rumovej arómy. "Výrobcovia cukroviniek, ale aj ostatný potravinársky priemysel je na náhradu pripravený,“ hovorí riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Jana Venhartová. Spotrebitelia by si rozdiel ani nemuseli všimnúť – nové náhrady sú totiž senzoricky zhodné až na 90 percent.

Rumovú arómu s furánom už od minulej nedele nepoužíva vo svojich cukrovinkách firma Nestlé. Zloženie podľa hovorkyne firmy Andrey Brožovej zmenilo päť výrobkov. A to konkrétne Rumové pralinky, obľúbené tyčinky Margot, Koko, Sójové rezy a Milena. Rumový éter s furánom nahradí firma inou rumovou arómou. Spotrebitelia by si podľa Brožovej rozdiel nemali všimnúť.

Na 100 percent to vyšlo práve pri tyčinkách, doladiť bude podľa nej treba rumovú arómu pre známe Rumové pralinky. Výroba však aj pri nich už beží s náhradou. Náklady na hľadanie novej rumovej vône však spotrebiteľ na cene nepocíti, tvrdí Brožová.

Naopak, zdržanlivejší sú k európskemu zákazu samotní výrobcovia rumových liehovín. Zmena zloženia rumového éteru by však zmenila aj jeho chuť a vôňu, upozorňuje za liehovarníkov tajomník združenia Július Forsthoffer. Výsledkom bude podľa neho úplne nový produkt. "Ako by na to zareagovali spotrebitelia, nevieme predvídať, jednak preto, že iný produkt nemáme k dispozícii, ale aj preto, že spotrebiteľ disponuje chuťovou i vôňovou zvyklosťou,” hovorí Forsthoffer.

Medzičasom sa môže podľa Forsthoffera ukázať, že rumové ochucovadlo nie je nebezpečné. "Klasický rumový éter sa vyrába a používa už vyše 100 rokov a prípadné intoxikácie doteraz neboli diagnostikované,“ hovorí.

Furánu v potravinárstve odzvonilo v auguste minulého roka po tom, čo sa ukázali jeho zdraviu škodlivé účinky. "Je to látka, ktorá vzniká pri špecifickom tepelnom procese, preto nemožno vylúčiť jej prítomnosť v potravinách,“ vysvetľuje Venhartová. No expozícia furánu je podľa nej oveľa vyššia z konzumácie iných potravín ako z rumového éteru. Aj preto schvaľuje výnimku udelenú liehovarníkom.

Rumová esencia s obsahom furánu sa vyrába od 19. storočia. „Rumové arómy s obsahom rumového éteru boli vyvinuté pre potreby náhrady v tom čase veľmi drahého kubánskeho rumu,“ vysvetľuje Venhartová. Používajú sa pritom nielen v alkohole, ale aj v sladkostiach, pekárskych výrobkov, zmrzlinách či nealko nápojoch.

V „ume“ sa ako náhrada používa rumový éter len na Slovensku, Česku a Rakúsku. Názov rum skončil začiatkom roka 2004, keďže do tuzemských rumových liehovín sa nepoužíva lieh z cukrovej trstiny. A to hlavne pre jeho cenu. Domáci výrobcovia preto uprednostňujú lieh z obilia či repnej melasy.