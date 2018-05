Trump v hodine dvanástej posunul clá pre Európu o mesiac

Obchodná vojna Spojených štátov a Európskej únie zatiaľ nebude. Americký prezident Donald Trump tesne pred koncom výnimky na clá na dovoz hliníka a ocele predĺžil jej platnosť pre Európsku úniu do 1. júna. Informoval o tom Biely dom.

Rokovania o trvalej výnimke budú naďalej pokračovať s EÚ, Kanadou a Mexikom. Kanada a Mexiko teraz rokujú s USA o novej podobe Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA). S Argentínou, Austráliou a Brazíliou sa už USA v zásade dohodli a do mesiaca majú byť dotiahnuté všetky podrobnosti. Južná Kórea sa dohodla na trvalom oslobodenie od ciel, napísala agentúra AP.

Trump rozhodol u uvalení ciel na dovoz ocele vo výške 25 percent a desaťpercentného clá na dovoz hliníka v marci. EÚ a šiestich ďalším krajinám však Trump udelil dočasnú výnimku z platenia ciel do 1. mája s tým, že dovtedy sa budú USA snažiť so všetkými partnermi vyjednať dlhodobú dohodu o trvalom vyňatí z platenia cla.

USA sa chystajú aj na Čínu

Zástupcovia Spojených štátov a Číny sa stretnú v Číne vo štvrtok a v piatok na dlho očakávaných rokovania o vzájomnom obchode. Povedal to v rozhovore so stanicou Fox Business Network americký minister financií Steven Mnuchin. Dodal, že ohľadom stretnutia je „opatrne optimistický“.

Americkí predstavitelia plánujú s čínskymi predstaviteľmi prebrať hlavne otázky práv duševného vlastníctva, spoločné technológie a spoločných podnikov. „Plánujeme veľmi otvorenú diskusiu o obchode, o otázkach obchodnej nerovnováhy,“ povedal Mnuchin.

Čína uviedla, že je otvorená obchodnému rokovaniu so Spojenými štátmi po tom, keď americký prezident Donald Trump navrhol zavedenie ciel na čínske tovary dovážané do USA v hodnote až 50 miliárd USD ročne a pohrozil ďalšími clami na dovoz tovaru v hodnote až 100 miliárd USD. Čína v reakcii na to oznámila, že zavedie vlastné clá na americké tovary.

Na otázku, či sa obáva odvetných opatrení Číny, Mnuchin uviedol, že nie a upozornil, že Trump je zameraný na „poctivý a vzájomný obchod“, napísala agentúra Reuters.