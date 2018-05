Práca je pre Slovákov druhou najdôležitejšou hodnotou, po rodine

Práca je pre obyvateľov Slovenska druhou najdôležitejšou hodnotou, a to hneď po rodine. Za veľmi dôležitú vo svojom živote považovalo prácu v minulom roku 67 percent respondentov. Vyplýva to z výskumu európskych hodnôt, ktorý v čase od 27. septembra do 30. novembra 2017 uskutočnil Sociologický ústav SAV.