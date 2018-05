Príplatky potešia zamestnancov, firmy hovoria o zvyšovaní cien

Až 45 eur dostanú zamestnanci navyše za 8-hodinovú pracovnú zmenu, ktorú mali 1. mája. Takýto príplatok za prácu počas štátneho sviatku patrí po novom zamestnancovi so základným hrubým mesačným platom 900 eur. Od 1. mája sa totiž príplatky za sviatok podľa Zákonníka práce zdvihli z 50 % na 100 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca. Veľké fabriky so silnými odbormi mali príplatky už aj doteraz. Niektoré z nich však budú musieť vyplatiť aj tie podľa nového zákonníka.

Nárok na vyššie príplatky má takmer 800-tisíc ľudí v súkromných firmách aj ďalších 150-tisíc štátnych zamestnancov. Najviac príplatkov poberajú ľudia za prácu v noci, kde je Slovensko s pätinou zamestnancov pracujúcich v noci na čele EÚ. Ak robotník za 8-hodinovú nočnú zmenu dostával príplatok 4,80 eura, od 1. mája dostane 7,20 eura a od mája 2019 asi 10,40 eura. Príplatky sa počítajú z minimálnej mzdy v krajine.

V prípade štátnych zamestnancov s vyšším platom príplatky stúpnu väčšinou až od mája 2019. Od tohtoročného 1. mája sa môže stať aj to, že im klesnú, ale Zákonník práce v takom prípade dáva možnosť ísť podľa starého systému. Pri nižších mzdách príplatky narástli. Napríklad opatrovateľka v mestskom domove dôchodcov s funkčným platom 350 eur dostávala za osemhodinovú nočnú službu príplatok 4,38 eura. Od mája sa príplatok zvýšil na 7,20 eura a od mája budúceho roka stúpne na 10,40 eura.

V júni by mohli zamestnanci okrem vyšších príplatkov dostať k výplate prvýkrát aj 13. platy s daňovými úľavami. Je však otázne, koľko firiem sa nakoniec rozhodne tieto mzdy navyše vyplatiť. Nateraz ich vyplácajú skôr veľké spoločnosti.

Opatrovateľ v štátnom detskom domove s funkčným platom 350 eur si podľa platnej legislatívy za 8-hodinovú službu počas soboty doteraz prilepšil o 5,28 eura. Od mája 2018 si podľa novely Zákonníka práce za rovnaký čas zarobí 6 eur navyše. Od mája 2019 to už bude 13 eur navyše.

Niektoré firmy nemajú ešte stále predstavu o tom, čo nová úprava Zákonníka práce spraví s ich nákladmi. Iné už teraz hovoria o státisícoch eur, ktoré ich príplatky budú stáť. Niektoré preto upozorňujú, že budú musieť zvyšovať svoje ceny.

"Zvýšenie akýchkoľvek nákladov firmy, napríklad aj na zamestnancov, sa zväčša odrazí aj na vyšších cenách výstupov,“ upozorňuje analytička Slovenského farmárskeho družstva Eva Sadovská. Nevyhnutná je práca v noci či cez sviatky napríklad v zdravotníctve či poľnohospodárstve, upozorňuje analytička.

"Menšie podniky by napríklad mohli pristúpiť k zrušeniu nočných či víkendových zmien, ak by sa im finančne neoplatili,“ hovorí analytička Poštovej banky Jana Glasová. Niektoré veľké podniky, naopak, poskytujú zamestnancom príplatky za nočnú či víkendovú prácu aj nad rámec zákona, takže ich by sa napríklad zvýšenie minimálneho príplatku nemuselo vôbec dotknúť, dodáva.

Štátna zamestnankyňa s funkčným platom 800 eur dostávala za 8 hodín práce v sobotu navyše 12 eur. Podľa novely Zákonníka práce to od mája 2018 je len 6 eur (môže si však vybrať a ísť podľa starej legislatívy). Od mája 2019 však podľa novej legislatívy dostane 13 eur.

Výsledok zvýšeného tlaku na zamestnávateľov sa ukáže v čase, keď sa ekonomike bude dariť menej, upozorňuje hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Špániková. „Výrazný dosah to však bude mať predovšetkým na malé a stredné podniky, ako aj firmy, ktoré nie sú v takej dobrej ekonomickej kondícii, predovšetkým v ekonomicky slabých regiónoch s vyššou nezamestnanosťou,“ hovorí.

Slovenských zamestnávateľov bude toto opatrenie kvôli nárastu celkovej ceny práce stáť spolu zhruba 1 miliardu eur, tvrdí tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták. "Negatívne sa prejaví na zavedených motivačných schémach jednotlivých firiem, nakoľko bonusy pohltí práve sociálny balíček a nákladová neistota, ktorú zamestnávateľom prináša,“ hovorí.

Robotník v súkromnej firme si od mája prilepší za osemhodinovú sobotnú šichtu 6 eur, od mája budúceho roka 13 eur. Teraz nedostáva za prácu v sobotu zo zákona žiadny príplatok.

Cena chleba pôjde hore

Hlava bolí z nových príplatkov hlavne pekárov. "Cena práce, ktorá je v pekárenskom priemysle bez príplatkov na úrovni asi 5 eur na hodinu, v extrémnych prípadoch narastá až trojnásobne, čo znamená na úroveň 15 eur na hodinu,“ hovorí zástupca Rady pekárov SR Vladislav Baričák. Celkový dosah zavedených príplatkov na pekárenský segment je vyčíslený na 24 miliónov eur, dodáva. Mesačne pôjde podľa Baričáka o rast nákladov o 15 až 20 percent. Pekári si síce môžu uplatniť výnimku – a teda, že po dohode s odbormi či so zamestnancami nezvýšia príplatky do plnej výšky stanovenej zákonom, no väčšina priemyselných pekární to podľa Baričáka nevyužije. Sektoru totiž chýbajú dve až tri tisícky zamestnancov.

"Ak sa zvýšené náklady na cenu práce premietnu do cien, očakávame plošný nárast cien výrobkov minimálne o 12 – 16 percent,“ hovorí Baričák. Riešenie vidí vo férovom nastavení obchodných podmienok. Pomôcť by mohla novela zákona o neprimeraných obchodných podmienkach, kde by boli jasne definované „výrobné náklady“, pod ktoré subjekty nemôžu predávať svoje výrobky.

Zvýšenie príplatkov za prácu a sviatky a zavedenie príplatkov za dni víkendu sa výrazne dotkne cestovného ruchu. "Podľa našich prieskumov, zvýšenie príplatkov a zavedenie nových príplatkov, spôsobí zvýšenie ceny práce v medziročnom porovnaní o viac ako 6 percent len v tomto roku,“ hovorí generálny manažér Zväzu hotelov a reštaurácií Marek Harbuľák. Cena práce totiž tvorí 45 percent všetkých nákladov v tomto odvetví.

Robotník za 8-hodinovú nočnú zmenu dostával príplatok 4,80 eura. Od mája 2018 je to 7,20 eura. Od mája budúceho roka to už môže byť 10,40 eura.

Firma pri Ilave sa prispôsobí

Dosah zvýšených príplatkov pocítia aj menšie firmy. Medzi nimi aj kovovýroba Ramil z Dulova v okrese Ilava. Hoci má len jednozmennú prevádzku a počas sobôt či sviatkov sa u nich pracuje len zriedkavo.

„Pokúsime sa však prácu v soboty a vo sviatky vylúčiť teraz už úplne, aby sme nemuseli zvyšovať ceny,“ hovorí jej konateľ Vladimír Gábor. Firma má 15 zamestnancov. Cez soboty či sviatky pracujú hlavne na zákazkách, kde zadávateľ chce čo najrýchlejšie dodanie. Po novom budú musieť v prípade rýchleho dodania podľa Gábora premietnuť zvýšené mzdové nároky do vyššej ceny pre zákazníka. „Môže to mať teda pri niektorých zákazkách vplyv na zvýšenie ceny,“ hovorí. Znižovať počet pracovníkov pre rast nákladov na mzdy sa firma nechystá.

Štátny zdravotník s funkčným platom 800 eur zarobil za osem hodín nočnej práce navyše 10 eur. Od mája tohto roka to podľa novely Zákonníka práce je len 7,20 eura (môže si však vybrať a ísť podľa starej legislatívy), no rok na to už bude príplatok 10,40 eura.

Pred rastom cien varujú aj obchodníci. Príplatok za prácu v sobotu sa od mája tohto roka zavádza v sume 25 % minimálnej hodinovej mzdy a od mája budúceho roka stúpne na 50 %. Práve v cenách na pultoch sa totiž zbieha zvýšenie nákladov od pestovateľov, výrobcov potravín až po obchodníkov. V prípade reťazcov pôjde hlavne o príplatky za prácu v sobotu a nedeľu. "Hrubý prepočet hovorí, že ceny spotrebiteľa môžu stúpnuť o 1 až 2 percentá,“ hovorí podpredseda predstavenstva Coop Jednota Slovensko Martin Katriak. Predpokladá, že k rastu cien príde od júla až augusta tohto roka. Náklady u obchodníka s približne 500 zamestnancami totiž stúpnu o 400-tisíc eur ročne.

Náklady pôjdu v stovkách tisíc eur hore pre vyššie príplatky aj v reťazci Billa, ktorý už má zavedené príplatky za prácu v sobotu a nedeľu. Budúci rok to podľa odhadov reťazca môže byť v miliónoch eur. Reťazec nateraz neočakáva navýšenie cien, do budúcnosti ho však nevylučuje. "Nevieme však zaručiť, ako sa ceny budú vyvíjať ďalej, závisí to aj od nastavenia cien našich dodávateľov a ich reakcií na zavedené príplatky za prácu v noci a cez víkendy,” povedala hovorkyňa reťazca Billa Kvetoslava Kirchnerová. So znížením počtu obchodov či zamestnancov pre príplatky Billa zatiaľ neráta. Dobrých ľudí je totiž na trhu málo – a to hlavne v Bratislave a okolí, dodáva Kirchnerová.

Minimalizovať vplyv zmien na zákazníkov sa bude snažiť aj Kaufland.

Opatrovateľka v mestskom domove dôchodcov s funkčným platom 350 eur dostávala za osemhodinovú nočnú službu príplatok 4,38 eura. Od mája 2018 to podľa Zákonníka práce je 7,20 eura. Od mája budúceho roka 10,40 eura.

Veľkí bez zmeny

Úplne iná situácia je vo veľkých podnikoch. "Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu sme v našej spoločnosti vyplácali aj doteraz nad rámec zákona. Inak to nebude ani po 1. máji 2018,“ povedal hovorca spoločnosti Kia Motors Slovakia Jozef Bačé. Spoločnosť vypláca zvýšené príplatky za nočnú prácu už od apríla tohto roka v sume 1,30 eura. Budúci rok to má byť 1,50 eura.

"Viaceré z príplatkov sme už v minulosti vyplácali nad rámec danej novely,“ povedal hovorca automobilky Volkswagen Slovakia Michal Ambrovič. Spoločnosť podľa neho stále hľadá nových ľudí, pričom im ponúka nástupný plat od 1¤050 do 1¤250 eur a tiež nástupný bonus 500 eur.

Podobná situácia je aj v spoločnosti Slovnaft. "Nejde o zmeny, ktoré by sa dotkli našich zamestnancov, nakoľko podmienky odmeňovania v spoločnosti už tieto štandardy niekoľko rokov obsahujú,“ povedal hovorca Slovnaftu Anton Molnár.

Príplatky sa menia aj úradníkom

Meniť sa majú aj príplatky v štátnej a vo verejnej správe. Zamestnancom boli príplatky počítané doteraz na základe funkčných platov. Teraz si budú môcť vybrať, či pôjdu podľa terajšej legislatívy, alebo novelizovaného Zákonníka práce. Podľa toho, čo sa im viac vyplatí.

Nový systém pomôže podľa podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozefa Turčányho najmä zamestnancom, ktorým sa dorovnával tabuľkový plat do minimálnej mzdy. Výhodnejšie bude pre nich využiť vyplácanie príplatkov podľa novelizovaného Zákonníka práce. "Dopad pre mestá a obce nebude dramatický. Naopak, v ostatných odvetviach by vplyvom zvýšenia príplatkov mal byť mestám a obciam zvýšený výnos dane z príjmov, ktorý by mal kompenzovať tieto dopady,“ hovorí Turčány. Predpokladá, že len v ojedinelých prípadoch budú mať vyššie príplatky negatívny dosah na obce.

So zásadným dosahom nepočíta ani mesto Trnava. "Situáciu prirodzene počas roka budeme mapovať tak, aby aj pri prípadné zmeny boli zakomponované v rozpočte mesta,“ povedal hovorca Trnavy Pavol Tomašovič.

Nemocnice potrebujú milióny navyše

Minimálny vplyv by nové príplatky mali mať aj na Košice, vysvetľuje ich hovorkyňa Linda Šnajdárová. Mesto totiž vo viaczmennej prevádzke zamestnáva len piatich pracovníkov dispečingu. "Zmenu pocítia napríklad vodiči Dopravného podniku mesta Košice, príslušníci Mestskej polície Košice, strážnici v Správe mestskej zelene, zamestnanci Strediska sociálnej pomoci a ďalší pracovníci,“ hovorí Šnajdárová. Zvýšené príplatky boli podľa nej včas zahrnuté nielen do rozpočtu mesta Košice na rok 2018, ale aj do rozpočtov jednotlivých organizácií a podnikov.

Naopak, nové príplatky položia na lopatky nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS). "Odhadovaný finančný dopad na nemocnice združené v ANS sa pohybuje na úrovni približne 15 miliónov eur ročne,“ tvrdí asociácia. Na zabezpečenie finančného krytia týchto zvýšených nárokov bude preto podľa nej potrebné dofinancovanie rezortu zdravotníctva.