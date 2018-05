Slovensko bude rásť štvorpercentným tempom, prognózuje Brusel

Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť štvorpercentným tempom. V budúcom roku by mal rast hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahnuť 4,2 %. Vyplýva to z jarnej hospodárskej prognózy, ktorú zverejnila Európska komisia (EK).

Slovenské hospodárstvo má pritom ťažiť najmä zo súkromnej spotreby, ale aj exportu. „Súkromná spotreba pravdepodobne zostane hlavným prispievateľom k rastu,“ priblížila EK v prognóze.

Prehrievanie sa trhu práce v spojení s nedostatkom pracovných síl v niektorých regiónoch by mal vyvinúť tlak na rast nominálnych miezd.

EK ďalej predpokladá, že nezamestnanosť klesla na rekordne nízku úroveň. V tomto roku komisia odhaduje jej úroveň na 7,1 % a postupne by mala klesnúť na úroveň 6,3 % v roku 2019. Podľa údajov slovenského ústredia práce však už v marci tohto roka klesla na 5,5 %.

Očakáva sa aj zrýchlenie inflácie, a to na 2,4 % v roku 2018 a to v dôsledku rastu cien energií a rastúcich cien služieb. V budúcom roku by mala inflácia dosiahnuť 2,1 %.

V poklese má pokračovať aj deficit verejných financií, ktorý by sa podľa predikcie mal znížiť z 2,2 % HDP v roku 2016 na 1,0 % v roku 2017, čo je najnižšia úroveň v histórii SR. V tomto roku by mal deficit dosiahnuť 0,9 % HDP a v budúcom roku by mal klesnúť na 0,3 %.

Komisia počíta aj s poklesom hrubého verejného dlhu. Ten by mal v tomto roku dosiahnuť 49 % HDP a v budúcom roku by sa mal znížiť na 46,6 % HDP.

„Rovnako ako v zimnej hospodárskej prognóze, celková investičná aktivita pravdepodobne zostane výrazná, avšak relatívne pomalé čerpanie EU fondov v rokoch 2016 a 2017 predstavuje riziko pre krátkodobé investičné vyhliadky,“ uviedla komisia.