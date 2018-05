Dajú firmy 275 eur na dovolenkové poukazy?

Návrh, o ktorom sa v minulosti viackrát uvažovalo, má už pomerne konkrétnu podobu. Spolu 55 percent z hodnoty poukazu by mal hradiť zamestnávateľ, 45 percent by si platil sám zamestnanec. Príspevok štátu by spočíval v tom, že poskytnutá suma by bola oslobodená od daní a odvodov. Išlo by však o dobrovoľný nástroj podpory zamestnancov, podobne ako v prípade 13. a 14. platov – to znamená, že zamestnávateľ by nebol povinný takýto benefit zamestnancovi poskytnúť, a ten by nebol povinný ho využiť. SNS chce presadiť, aby poukaz mal hodnotu 500 eur, to znamená, že sumou 275 eur by pracovníkovi na dovolenku prispela firma, ktorá ho zamestnáva.

Poukazom by si mohol zaplatiť ubytovanie – s podmienkou, že by išlo aspoň o dve noci v zariadení na Slovensku. Poukazy by mali mať elektronickú formu, ale využiť by sa dali aj tak, že poskytovateľ ubytovania iba vydá daňový doklad, a ten potom zamestnávateľ zamestnancovi jednoducho uhradí. „Bezpoukážkovú formu“ navrhuje ministerstvo preto, aby lepšie pokrylo celý trh, a to aj v regiónoch, kde terminály nie sú samozrejmosťou.

Firmy dobrovoľné poukazy vítajú

Otázka je, či budú zamestnávatelia ochotní poukazy poskytovať. Mohlo by ísť o jeden z bonusov, ponúkaných v inzerátoch, ktoré od mája už povinne zverejňujú aj základnú zložku hrubej mzdy. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení rekreačné poukážky víta. "Je to ďalší benefit, ktorý môžu zamestnávatelia ponúknuť svojim zamestnancom,“ uviedla v stanovisku tlačová hovorkyňa asociácie Miriam Špániková.

Uvedený model podpory cestovného ruchu môže podľa nej rozhýbať domáci turizmus a zatraktívniť dovolenkovanie v krajine. „Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 počíta totiž s tým, že by mal vzniknúť mechanizmus na podporu domáceho cestovného ruchu. Zavedenie poukážok je iba jednou z možných alternatív,“ uviedla asociácia v stanovisku. Podobný návrh na zavedenie rekreačných poukážok podporili zamestnávatelia aj v minulosti. Uvítali by, keby rekreačné poukazy prešli v navrhovanom modeli.



(Firmy tvrdia, že ak im štát odpustí odvody, zamestnancom na dovolenky prispejú. Snímka je z tohtotýždňového otvorenia letnej turistickej sezóny v Národnej ZOO Bojnice.

"Teda, že zamestnávatelia z nich nebudú musieť platiť dane a odvody, a môžu si ich zároveň uznať ako daňový náklad. Sme toho názoru, že rekreačné poukazy by nemali byť pre zamestnávateľov povinné, ale dobrovoľné. Ministerstvo dopravy nás zatiaľ o tomto zámere neinformovalo, no veríme, že čoskoro prebehnú spoločné rokovania ohľadom detailov,“ uviedla hovorkyňa. Samotným zavedením poukážok sa však podľa nej kvalita cestovného ruchu nezvýši, je preto potrebné sústrediť sa aj na zvýšenie atraktivity služieb. „Zahraniční turisti, ale aj našinci pri porovnaní pomeru ceny a kvality poskytovanej služby totiž často uprednostnia zahraničie,“ uviedla.

Podľa PR manažérky spoločnosti Tesco Lucie Poláčekovej majú ich zamestnanci už teraz možnosť výhodne sa rekreovať. „Naši kolegovia využívajú rôzne zamestnanecké benefity počas celého roka, vrátane zvýhodnených ponúk a balíčkov od našich partnerov z oblasti cestovného ruchu a rekreačných pobytov, napríklad v Zlatých kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach. Témou zavádzania tohto benefitu či o novom spôsobe odmeňovania našich zamestnancov sa budeme zaoberať po jeho uvedení do platnosti,“ povedala.

Odborári sú za posilnenie sociálnej politiky

Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemethová vraví, že detailné stanovisko k návrhu ešte nemajú, keďže „ešte nedostali podrobnejšie kontúry takéhoto opatrenia“.

„Ale filozoficky by sme mohli takéto opatrenie podporiť, keďže predpokladá istý pozitívny dopad na domáci cestovný ruch – čo môže vytvoriť synergický efekt pre ďalšiu zamestnanosť v danom odvetví i v pridružených odvetviach, aj rozvoj zamestnanosti v atraktívnych regiónoch Slovenska, ktoré však nemusia byť až natoľko ekonomicky silné,“ vraví hovorkyňa odborárov. Od poukazov teda odborári očakávajú aj rozvoj služieb a podnecovanie spotreby, predovšetkým však „podporu sociálnej politiky zamestnávateľov, rekondíciu zamestnancov, čo sa môže zase prejaviť v zlepšení ich fyzického či duševného zdravia“.

Znižovať DPH nemá príliš význam

Ďalším opatrením na podporu cestovného ruchu má byť zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) z 20 na 10 percent za ubytovacie a stravovacie služby. „Dopad takéhoto opatrenia na celkovú ekonomiku by bol zanedbateľný. Vďaka zníženiu DPH by mierne zlacnelo ubytovanie, čo by trochu podporilo domácu i zahraničnú turistiku. Na druhej strane, vďaka všeobecnému rozmachu sa slovenskému turizmu celkom darí, takže nie je nutné ho ešte viac podporovať pomocou nižších daní,“ myslí si analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.

Zmysel v znížení DPH špeciálne za ubytovanie nevidí ani analytik J&T Banky Tomáš Rajtar. „Nižšiu DPH je možné z pohľadu spotrebiteľa len uvítať. Otázne však zostáva, prečo má byť zvýhodnený práve tento sektor a DPH sa nezníži celoplošne,“ vraví. Z teoretického hľadiska by podľa neho takýto krok mohol ekonomike pomôcť, pretože nižšie konečné ceny by mohli zväčšiť dopyt.

„To, či sa nižšia DPH premietne do nižších cien pre klientov, je však špekulatívne. Je skôr možné očakávať, že spoločnosti sú ochotnejšie ceny zvyšovať v prípade rastu DPH, no pri jej znižovaní bude tento efekt skôr obmedzený,“ domnieva sa analytik. Z 28 členských štátov EÚ zníženú základnú sadzbu DPH na ubytovanie a stravovanie nemajú však okrem Slovenska už len v Dánsku a vo Veľkej Británii.